Додик: Име Споменка Гостића - вјечно записано у историји српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Постоје имена која ни деценије не могу избрисати и која вјечно остају симбол храбрости, одважности и љубави према отаџбини, а једно од тих је свакако име Споменка Гостића, дјечака који је у најтежим временима показао храброст и љубав према свом дому, селу и свом народу, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Споменко је дјечак који је са непуних 15 година преко ноћи из безбрижног дјетињство крочио у свијет одраслих, и то у свијет рата и тешких ратних година, осјетивши одмах сву његову суровост. Његов живот био је кратак, али траг који је оставио је дубок и вјечан", рекао је Додик за Срну поводом манифестације "Споменкови дани Озрена" којом се на симболичан начин одаје почаст најмлађем одликованом погинулом борцу Војске Републике Српске Споменку Гостићу на дан његовог рођења 15. августа.
Додик је нагласио да, умјесто школских клупа, дјечијих несташлука, првих ђачких љубави, живот је Споменка одвео у сурову стварност рата.
"Споменко није био само најмлађи борац, већ дијете које је заједно са одраслима носило тешко бреме рата, чије је посљедице осјетио на најгрубљи начин. Судбина се на веома ружан начин `поиграла` са овим недужним дјечаком. Након што је у Одбрамбено-отаџбинском рату остао сироче, а потом изгубио и баку, једино што му је преостало, његов једини ослонац, Споменко је остао сам у својим Јовићима на Озрену.
Након свих тих трагедија које је дјечије срце доживјело и преживјело, 15-годишњи дјечак одбио је понуду да се склони од ратних страхота, већ је заједно са старијим саборцима, једнако као и они, постао припадник Војске Републике Српске. Није желио да напусти своју кућу, огњиште, своје Јовиће, Озрен, вјерујући да ће једног дана дочекати слободу у својој Републици Српској", рекао је Додик.
Нажалост, додао је, муслиманска граната прекинула је млади живот и дјечачке снове о слободи и љепшем животу.
"Споменко би данас био зрео, 48-годишњи човјек, супруг, отац. Али, данас га нема међу нама. Иако је његов овоземаљски животни пут био кратак, Споменко живи у нама захваљујући својој храбрости, свом патриотизму и достојанству.
И кад год причамо о Споменку и кад год се сјећамо његових подвига, увијек одзвањају и његове посљедње ријечи које је упутио својим саборцима: `Држите се храбро, немојте бјежати од линије и борите се како треба!`. Ово је порука и нама који данас живимо слободу у Републици Српској у чије темеље је и он уградио свој тек започети живот", истакао је предсједник Додик.
Он је нагласио да ова порука није обична порука једног дјечака, већ аманет српског борца који нам је оставио да чувамо Републику Српску онако како је и Споменко чувао своје село и свој Озрен.
"Ове његове ријечи су веома јаке, тешке, дубоке и значајне. Као што је његова жртва завјет, тако су и ове ријече завјет да чувамо Републику Српску, да будемо јединствени у њеној одбрани као што су били јединствени и наши храбри борци - они у рову, ми за преговарачким столом на истом задатку. Зато, чувајмо Републику Српску јер она је наш дом, наше огњиште и наша задужбина, чувајмо је због Споменка и бројних његових сабораца који су дали живот да би сачували ово што ми данас имамо.
Зато нека им је вјечна слава, нека почивају у миру, а ми их никада не смијемо и нећемо заборавити. Успомена на Споменка и све српске жртве живи и живјеће у срцима свих нас који волимо и цијенимо Републику Српску, живот, мир и слободу", поручио је Додик, преноси Срна.
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