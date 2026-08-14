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Минић се састао с ловцима: Увијек пријају овакви сусрети

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 15:20

Коментари:

2
Минић с ловцима у Бијељини
Фото: Screenshot / X

Предсједник Владе Републике Саво Минић током посјете Бијељини састао се с ловцима, истичући да му овакви сусрети увијек пријају.

"Домаћинска атмосфера и конструктиван разговор са мојим ловцима у Бијељини. Причали смо о свему, о животу, лову, проблемима на терену, па и оном највећем који настаје од дивљачи и посљедицама које ловци због тога трпе", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је захвалио другарима за гостопримство и разумијевање што у посљедње вријеме мање времена проводи с њима.

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Тагови :

Саво Минић

Ловци

Бијељина

Коментари (2)

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