Минић се састао с ловцима: Увијек пријају овакви сусрети

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Саво Минић током посјете Бијељини састао се с ловцима, истичући да му овакви сусрети увијек пријају.
"Домаћинска атмосфера и конструктиван разговор са мојим ловцима у Бијељини. Причали смо о свему, о животу, лову, проблемима на терену, па и оном највећем који настаје од дивљачи и посљедицама које ловци због тога трпе", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Он је захвалио другарима за гостопримство и разумијевање што у посљедње вријеме мање времена проводи с њима.
Домаћинска атмосфера и конструктиван разговор са мојим ловцима у Бијељини. Причали смо о свему, о животу, лову, проблемима на терену, па и оном највећем који настаје од дивљачи и посљедицама које ловци због тога трпе.— Саво Минић (@minic_savo) August 14, 2026
Овакви сусрети ми увијек пријају. Хвала другарима на… pic.twitter.com/Y2s8yFPT8J
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