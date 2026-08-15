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Драма изнад Америке због једне грешке: Избјегнут судар авиона

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 08:59

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Прозор авиона крило авиона
Фото: Pexel/ Brady Knoll

Два путничка авиона компаније "American Airlines" замало су се сударила изнад Финикса јер су због грешке диспечера имала исти позивни знак, али је контролор лета брзом реакцијом спријечио катастрофу.

Основана драма на небу америчке савезне државе Аризоне расвијетљена је након што је објављен аудио-снимак комуникације са контролом лета. Оба авиона носила су ознаку "American 2482" један је управо слијетао из Чикага, док је други полетао из Финикса.

Контролор са четврт вијека искуства примијетио је необичну ситуацију и одмах реаговао. Летелице је почео да ословљава као "долазни" и "одлазни" "American 2482". Издејствовао је безбједно вертикално раздвајање чак и када су им се путање укрстиле, а пилоту у одласку наредио је да ограничи висину пењања.

Због чега је дошло до дуплирања броја

Лет 2482 редовно саобраћа између Чикага и Финикса и исти авион обично обавља оба сегмента. Међутим, пошто је лет из Чикага каснио због лошег времена, авио-компанија је ангажовала другу летелицу у Финиксу која је полетјела по распореду. Тако су се оба авиона накратко нашла у истом ваздушном простору са идентичним позивним знаком.

Инцидент ће истражити авио-компанија и Федерална управа за ваздухопловство (FAA), док стручњаци истичу да је срећа што је систем заштитних механизама одреаговао на вријеме, преноси Танјуг.

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Тагови :

авион

судар

Грешка

летови

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