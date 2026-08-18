Посла има, али нема људи: Ово су најтраженија занимања у Европи

Аутор:АТВ редакција
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Док вјештачка интелигенција и аутоматизација мијењају тржиште рада, европске компаније и даље имају велики проблем - недостатак радне снаге.
Подаци за 2026. годину показују да послодавци широм Европе траже милионе нових радника, посебно у занимањима која захтевају практичне вјештине, техничко знање и искуство.
Према анализи компаније БестБрокерс, заснованој на подацима Евростата и европске мреже ЕУРЕС, између априла 2025. и марта 2026. године у Европи је оглашено више од 10 милиона слободних радних мјеста.
Проблем је што је велики број ових позиција непопуњен.
Европско тржиште рада остаје релативно снажно, али постоје велике разлике између земаља.
Стопа запослености је већа од 80 одсто у 11 земаља. На врху су Малта са 83,4 одсто и Холандија са 83,3 одсто, док је просек Европске уније 76,3 одсто.
Посебно се истиче Њемачка. Иако је број запослених у тој земљи благо опао, компаније су тражиле раднике за више од 2,4 милиона радних мјеста.
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То показује један од кључних проблема европске економије: посла има, али нема довољно људи да га обављају.
Између првог квартала 2025. и првог квартала 2026. године, Шпанија је повећала број запослених за око 430.000. Истовремено, Турска је изгубила око 392.000 запослених, док је Њемачка забиљежила пад од приближно 32.000.
Старење становништва, одлазак радника у иностранство и спорији раст појединачних економија додатно погоршавају ситуацију.
Међу занимањима за која је оглашено највише слободних радних мјеста су:
Само ових пет занимања чине скоро три милиона слободних радних мјеста.
Подаци тако показују да европској економији нису потребни само програмери и стручњаци за вјештачку интелигенцију. Постоји и велика потражња за радницима у производњи, индустрији, логистици, транспорту, одржавању и другим практичним професијама.
Технички радници су посебно тражени у Њемачкој, Француској, Аустрији, Чешкој и Румунији.
Истовремено, неке земље имају изражен недостатак ИКТ стручњака, док друге покушавају да привуку раднике у индустрију, грађевинарство, транспорт и техничке секторе.
За раднике из земаља ван Европске уније, ова ситуација отвара додатне могућности, али запослење често зависи од стручних квалификација, познавања језика и правила за добијање радних дозвола.
Међутим, једно је јасно: европском тржишту рада не понестаје радних места - понестаје људи који би их попунили, преноси Каматица.
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