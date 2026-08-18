Мушкарац страдао приликом пада са крова куће

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Доњи Чајдраш код Зенице у пондјељак, 17. аугуста је дошло до трагичног догађаја у којем је смртно страдао мушкарац иницијала Р.З. рођен 1958. године.
Како је потврђено за портал Радиосарајево.ба, несрећа се догодила око 12:15 сати, када је мушкарац током радова на крову куће изгубио равнотежу и пао.
Према информацијама из МУП-а ЗДК, Р.З. је пао с крова куће у власништву Б.Г.
Хроника
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Од задобијених повреда мушкарац је преминуо на мјесту догађаја.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва ЗДК, док полицијски службеници подузимају потребне мјере и радње на документовању догађаја.
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