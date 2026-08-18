"Тата ти је колега, мајмуне": Лажни полицајац патролирао улицама, па налетио на "колеге"

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватна сцена одиграла се Бремертону. Мушкарац је носио полицијску униформу, патролирао је улицом и сасвим случајно, налетио је на колеге. И то оне праве.
Мушкарац из америчке савезне државе Вашингтон ухапшен је након што се, према наводима полиције, лажно представљао као полицајац, носио панцир, пиштољ и полицијске ознаке, те се чак појављивао на мјестима полицијских интервенција. Истражитељи су убрзо открили да је ријеч о раније осуђиваном мушкарцу који уопште није био полицијски службеник.
Тужилаштво округа Китсап подигло је оптужницу против 49-годишњег Мајкла Скалете Титса (Michael Scaletta Teates) из Олимпије, који је радио као обезбјеђење у прихватилишту Војске спаса (Salvation Army) у Бремертону.
Терети се за лажно представљање у првом степену и незаконито посједовање ватреног оружја у другом степену, с обзиром на то да је раније осуђиван за кривично дјело.
На рочишту у понедјељак изјаснио се да није крив. Кауција му је одређена у износу од 50.000 долара, а суђење пред поротом заказано је за 3. новембар.
Случај је откривен у петак, када се Скалета Титс појавио на интервенцији због мањег пожара у гаражи у Бремертону.
Стигао је готово истовремено са правим полицијским службеником, возећи необиљежени „форд експлорер“ (Ford Explorer) са трепћућим полицијским свјетлима.
Према полицијском извјештају, био је обучен у опрему која је подсјећала на полицијску – носио је панцир, пиштољ, ознаке „полиција“ и „СВАТ“ (SWAT), као и металну значку направљену тако да личи на значку Полицијске управе Едмондс.
Полицајац који је први разговарао с њим у почетку је повјеровао да се ради о инспектору који није на дужности, пошто је Скалета Титс одмах по изласку из возила рекао да је „из Едмондса“.
Међутим, његово понашање и чињеница да је на интервенцију стигао из друге полицијске надлежности убрзо су изазвали сумњу.
Након завршетка интервенције због пожара, полицајац га је пратио до прихватилишта Војске спаса, гдје је Скалета Титс рекао да ради додатни посао обезбјеђења.
Скалета Титс је полицајцу испричао да је око двије године радио у полицији Едмондса, наводно у одјељењу за пљачке, као и у одјељењу за банде и обавјештајне послове.
Полицајац који је стигао као појачање примијетио је и да носи јефтинију камеру на тијелу, која је више личила на акциону камеру „гоупро“ (GoPro) него на стандардну полицијску опрему. Код њега је уочен и полуаутоматски пиштољ.
Провјером његових података полиција је утврдила да Скалета Титс нема возачку дозволу и да је раније осуђен за кривично дјело.
Према полицијском извјештају, 2015. године провео је око шест мјесеци у затвору због лажне дојаве о бомби у Сјеверној Каролини.
Полицајци су га потом ставили у лисице, док је он и даље инсистирао да је полицајац из Едмондса.
Тражио је од њих да у његовој торби за ручак провјере службене исправе које би наводно доказале његов идентитет. Међутим, полицајци су унутра пронашли само празну футролу за значку и боце „кока-коле“.
Појавио се и као „појачање“ правом полицајцу
Истрага је показала да то није био први пут да је Скалета Титс поступао као полицајац.
Према извјештају полиције Бремертона, раније је код продавнице „Севен илевен“ (7-Eleven), недалеко од прихватилишта, чак наступио као својеврсно појачање другом полицијском службенику.
Становници прихватилишта испричали су за ФОКС 13 (FOX 13) да су Скалету Титса виђали у полицијској опреми и да је његово возило изгледало као службени полицијски аутомобил.
„Био је то тамноплави теренац са затамњеним стаклима. На крову и са страна имао је необичан систем свјетала. Носио је полицијску опрему“, испричао је један од становника прихватилишта.
Свједоци кажу да је и значка коју је носио изгледала увјерљиво.
Један од њих навео је и да је Скалета Титс ноћ прије хапшења провјеравао људе који су улазили у прихватилиште, користећи ручни детектор као радник обезбјеђења.
Фирми рекао да је полицајац и противпожарни инспектор
Након хапшења, полиција је разговарала са његовим колегом и власником фирме за обезбјеђење коју је ангажовала Војска спаса.
Колега је рекао да је Скалета Титс управо завршио смјену и да је током ноћи носио полицијску униформу и значку.
Власник фирме испричао је полицији да му је Скалета Титс казао да је припадник органа реда и „противпожарни инспектор“.
Међутим, био је ангажован као ненаоружани радник обезбјеђења и није требало да обавља било какве полицијске послове, због чега фирма, како је наведено, није провјеравала његове тврдње да је полицајац.
У полицијском извјештају није наведено да ли је фирма приликом запошљавања обавила уобичајену провјеру његове прошлости, нити да ли је током смјене у прихватилишту носио пиштољ.
Власник фирме рекао је да није знао да се Скалета Титс током рада представља као полицајац, али да је био свјестан да је напуштао простор објекта док је носио полицијску униформу.
Приликом хапшења код њега су, према полицији, пронађени ватрено оружје и већа количина полицијске опреме.
Полиција Бремертона поручила је грађанима који посумњају да особа са којом разговарају није прави полицајац да затраже њено име и број значке. Те податке могу провјерити позивом на број за хитне случајеве, а могу затражити и долазак другог полицијског службеника како би потврдили идентитет особе која их је зауставила.
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