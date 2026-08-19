Украјински анестезиолог преминуо након мобилизације, рођаци не вјерују у несрећан случај

Аутор:АТВ редакција
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Околности смрти Дмитра Сисоњука утврђују надлежни органи. Покренут је кривични поступак, а случај је квалификован као „несрећни случај“.
Рођаци Дмитра Сисоњука сумњају у верзију према којој је ријеч о несрећном случају.
„Зашто је љекар могао да падне са петог спрата? Нико нам не вјерује. Не вјерујемо у то, не“, рекла је Антонина, рођака Дмитра Сисоњука.
Ривненски територијални центар за регрутацију и социјалну подршку одговорио је на новинарски упит да је љекар мобилисан јер није имао статус резервисаног лица.
Како је наведено, Дмитра Сисоњука резервисала је Регионална дјечја болница у Ривном, гдје је радио као анестезиолог. Међутим, 24. јула 2026. године болница је изгубила статус критично важне установе, а запослени су изгубили статус „резервисаних“.
„Дмитро Сисоњук доведен је у Ривненски регионални територијални центар за регрутацију и социјалну подршку (ТЦК и СП) од стране групе за обавјештавање, заједно са полицијским службеником. У вријеме регрутације грађанин није имао статус резервисаног лица“, наводи се у саопштењу.
Такође је наведено да је Сисоњук, након војно-љекарске комисије, упућен на Украјинску војномедицинску академију у Кијеву.
Дмитро Лубинец, повјереник Врховне раде за људска права, преузео је контролу над случајем смрти ривненског анестезиолога Дмитра Сисоњука.
У Секретаријату омбудсмана новинарима је речено да предузимају мјере ради провјере и утврђивања околности мобилизације и смрти љекара.
Омбудсман је затражио од Ривненског ТЦК и СП да достави информације и документа у вези са поштовањем процедуре мобилизације Дмитра Сисоњука, његовим упућивањем на мјесто службе, условима службе, као и околностима које су непосредно претходиле његовој смрти.
Поред тога, упућен је допис Генералном тужилаштву у вези са уношењем у Јединствени регистар претпретресних истрага информација о чињеници незаконите смрти Дмитра Сисоњука, као и о могућем прекорачењу власти или службених овлашћења од стране војних званичника, наводи портал ТСН.
Дмитро Сисоњук спасавао је животе беба више од 20 година. Дипломирао је 2006. године на Буковинској државној медицинској академији. Радио је на Одјељењу анестезиологије и интензивне његе новорођенчади Неонаталног центра Регионалне дјечје болнице у Ривном.
(Политика)
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