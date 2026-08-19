Трамп најављује: Могуће додатне санкције!

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да би Сједињене Државе могле да изврше додатни економски притисак на Иран, поред већ уведених оштрих санкција.
"Имамо још ствари које бисмо могли да санкционишемо. Имамо спреман веома драконски пакет санкција и видјећемо шта ће се догодити", рекао је Трамп новинарима.
Амерички предсједник је у данашњем интервјуу оставио отвореном могућност да настави преговоре са Ираном, али да за сада остаје при наставку санкција и поморске блокаде, преноси Срна.
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