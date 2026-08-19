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Трамп најављује: Могуће додатне санкције!

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 22:14

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Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Alex Brandon/Pexels

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да би Сједињене Државе могле да изврше додатни економски притисак на Иран, поред већ уведених оштрих санкција.

"Имамо још ствари које бисмо могли да санкционишемо. Имамо спреман веома драконски пакет санкција и видјећемо шта ће се догодити", рекао је Трамп новинарима.

Амерички предсједник је у данашњем интервјуу оставио отвореном могућност да настави преговоре са Ираном, али да за сада остаје при наставку санкција и поморске блокаде, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

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