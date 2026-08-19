Интервенисла Хитна помоћ! Аутомобил се забио у дрво код Меркатора у Бањалуци

Саобраћајна незгода догодила се вечерас у кружној раскрсници код Меркатора, у близини Кампуса у Бањалуци, гд‌је је аутомобил завршио ван коловоза и ударио у дрво.

Према фотографијама са мјеста догађаја, возило је након незгоде остало на зеленој површини, уз дрво, док је на аутомобилу видљива материјална штета. На лицу мјеста налази се више грађана, а према доступним информацијама интервенисала је и Хитна помоћ.

За сада нема потврђених информација о томе да ли је у незгоди било повријеђених, као ни о околностима које су довеле до слијетања возила са коловоза, пише БЛ-портал.

Градови и општине Хаос у Дому пензионера Тузла: Породицама речено да старији морају отићи

Незгода се догодила на фреквентној саобраћајници, па је у овом дијелу Бањалуке тренутно потребно возити опрезно и рачунати на успорено одвијање саобраћаја.

Више информација биће познато након увиђаја и званичних информација надлежних служби.