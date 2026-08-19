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За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 14:30

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Судија држи чекић у судници

Кантонални суд у Зеници првостепено је на 15 година затвора осудио мушкарца Х. Р. због убиства комшије у Завидовићима, саопштено је из Тужилаштва Зеничко-добојског кантона.

Осуђени је 22. јануара 2025. године у дворишту првог комшије чији су иницијала Х. С, након краће препирке, извадио пиштољ и у њега испалио најмање четири метка.

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Усљед задобијених повреда Х. С. је преминуо 17. фебруара исте године у Универзитетском клиничком центру у Сарајеву.

На ову пресуду постоји право жалбе.

(Срна)

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Тагови :

Зеница

Убиство

пресуда

Завидовићи

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