За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Зеници првостепено је на 15 година затвора осудио мушкарца Х. Р. због убиства комшије у Завидовићима, саопштено је из Тужилаштва Зеничко-добојског кантона.
Осуђени је 22. јануара 2025. године у дворишту првог комшије чији су иницијала Х. С, након краће препирке, извадио пиштољ и у њега испалио најмање четири метка.
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Усљед задобијених повреда Х. С. је преминуо 17. фебруара исте године у Универзитетском клиничком центру у Сарајеву.
На ову пресуду постоји право жалбе.
(Срна)
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