Минић: Требиње се гради на понос Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да се Требиње гради и развија на понос Српске.
"Када видимо да се окови са Републике Српске у цијелости скидају, када знамо да ћемо сада имати могућност да завршимо аеродром у Требињу, да имамо припремљено ново Требиње у смислу изградње и компатибилности са свом постојећом инфраструктуром", рекао је Минић.
Минић истиче да се слободно може рећи да је Требиње град будућности.
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"Ова регија ће имати изузетан процват у сваком смислу те ријечи", истиче Минић.
Наглашава да то није било каква политичка флоскула, него егзактни подаци и чињенице.
Истакао је да Република Српска баштини онај дио који је неопходан и који треба да је интегрисан за нашом православном црквом.
Срећна крсна слава, Преображење Господње, свим становницима најјужнијег града Српске! Жеља ми је да овај велики празник донесе здравље, слогу и благостање у сваки дом нашег лијепог Требиња.— Саво Минић (@minic_savo) August 19, 2026
Влада Републике Српске наставиће снажно да подржава развој Требиња, јер заједничким радом… pic.twitter.com/N3ktyAh46d
Минић је честитао крсну славу, Преображење Господње, свим становницима најјужнијег града Српске.
"Жеља ми је да овај велики празник донесе здравље, слогу и благостање у сваки дом нашег лијепог Требиња.
Влада Републике Српске наставиће снажно да подржава развој Требиња, јер заједничким радом стварамо боље услове за живот наших грађана", истакао је Минић.
Истакао је да је од децембра 2022. године до данас, у Требиње уложено више од 173,8 милиона КМ, а ове године за јавне инвестиције издвојено је око 5 милиона КМ.
"Развој Херцеговине и даље остаје у фокусу Владе Републике Српске. Живјело Требиње! Живјела Република Српска!", истакао је Минић.
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