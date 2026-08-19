Стевандић: Иницираћу субвенције за смјештај пензионера у домовима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић најавио је да ће поднијети иницијативу за обезбјеђивање субвенција за смјештај пензионера у домовима, како због недостатка новца ниједан пензионер не би био приморан да остане без неопходне бриге и смјештаја.
Стевандић је након састанка са руководством Удружења пензионера Републике Српске у Бањалуци истакао да је достојанствена старост један од приоритета, посебно за пензионере који немају породицу или нису у могућности да сами брину о себи.
"Анализа је показала да одређен број пензионера са просјечним и најнижим пензијама, који немају никога нити могу сами о себи да брину, има проблем јер смјештај у дом кошта 1.000 КМ, док је просјечна пензија око 700 КМ", рекао је Стевандић.
Према његовим ријечима, у наредних неколико година потреба за овом врстом помоћи могла би обухватити између 2.000 и 10.000 пензионера.
На састанку је било ријечи и о другим проблемима са којима се суочавају пензионери, а Стевандић је најавио иницијативе за смањење цијена лијекова и скраћивање листа чекања за прегледе.
"Неопходно је да за пензионере обезбиједимо брзе прегледе, јер када оболе од неке теже болести, сигурно је да трпе и веће посљедице", истакао је Стевандић.
Он је навео да су код цијена лијекова надлежности ограничене радом Агенције за лијекове БиХ, али да је пронађен начин за рјешавање овог питања.
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Стевандић је додао да ће од Законодавног одбора бити затражено и аутентично тумачење измјена Закона о полицији и унутрашњим пословима, како би били ријешени проблеми дијела пензионисаних полицајаца у вези са ретроактивним обрачуном пензија.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић захвалио је за подршку у рјешавању, како је навео, три кључна проблема – приоритет при здравственим прегледима, цијене лијекова и смјештај у домове пензионера.
"Неизбјежно питање је и побољшање материјалног статуса пензионера", рекао је Трифуновић.
Он је изразио задовољство због најављене једнократне помоћи која би требало да буде исплаћена до краја године, али је истакао да би било добро да пензије до краја године буду додатно повећане.
"Пензије су ове године усклађене и ванредно повећане, али било би добро и да се до краја године омогући још једно повећање", рекао је Трифуновић.
(СРНА)
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