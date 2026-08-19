Logo

Обиљежавање славе града Добоја; Присуствују Цвијановић и Додик

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:26

Коментари:

1
Град Добој обиљежава славу града - Преображење Господње. Обиљежавању присуствује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Фото: RTRS

Град Добој обиљежава славу града - Преображење Господње. Обиљежавању присуствује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Обиљежавању присуствују и потпредсједник Владе Српске Анђелка Кузмић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, посланици СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и Обрен Петровић, те замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, као и предсједник Милорад Додик.

Свечаности у хотелу "Парк" присуствује и дипломатски кор амбасада Србије и Руске Федерације у БиХ.

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Уставни суд одлучио: Истицање симбола тзв. Армије БиХ остаје забрањено у Српској

Подсјећамо, обиљежавање славе града Добоја, Преображења Господњег, почело је Светом архијерејеском литургијом коју у Цркви Светих апостола Петра и Павла служио је Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

Преображење Господње

Крсна слава

Коментари (1)

Више из рубрике

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Уставни суд одлучио: Истицање симбола тзв. Армије БиХ остаје забрањено у Српској

2 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Преображење Господње празник вјере и духовне обнове

5 ч

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик упутио честитке поводом крсне славе Требиња, Добоја и Прњавора

5 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Стање генерала Младића веома тешко, породица данас путује у посјету

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

14

41

Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

14

33

Лука Дончић напушта Лејкерсе?

14

30

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

14

30

За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима