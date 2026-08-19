Обиљежавање славе града Добоја; Присуствују Цвијановић и Додик

Аутор:АТВ редакција
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Град Добој обиљежава славу града - Преображење Господње. Обиљежавању присуствује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Обиљежавању присуствују и потпредсједник Владе Српске Анђелка Кузмић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, посланици СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и Обрен Петровић, те замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, као и предсједник Милорад Додик.
Свечаности у хотелу "Парк" присуствује и дипломатски кор амбасада Србије и Руске Федерације у БиХ.
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Подсјећамо, обиљежавање славе града Добоја, Преображења Господњег, почело је Светом архијерејеском литургијом коју у Цркви Светих апостола Петра и Павла служио је Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, преноси РТРС.
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