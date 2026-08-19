Приједорчанин ухапшен након пуцњаве, одузета му бомба и муниција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Приједорска полиција ухапсила је Љ.Ј. из тог града због недозвољеног посједовања оружја.
У ПУ Приједор наводе да је полиција синоћ запримила пријаву да је Љ.Ј. у дворишту своје породичне куће испалио више хитаца из ватреног оружја у ваздух.
”Увиђајем на лицу мјеста и претресом стамбених просторија код осумњиченог је пронађена и одузета аутомат пушка тзв. ”шпагин”, ручна бомба, муниција, оквири за муницију и други предмети који ће бити кориштени као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Приједор.
Додају да је у току рад на комплетирању предмета након чега ће се против Љ.Ј. бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Приједору због сумње да је починио кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму