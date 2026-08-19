Logo

Приједорчанин ухапшен након пуцњаве, одузета му бомба и муниција

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:45

Коментари:

0
Приједорчанин ухапшен након пуцњаве, одузета му бомба и муниција
Фото: АТВ

Приједорска полиција ухапсила је Љ.Ј. из тог града због недозвољеног посједовања оружја.

У ПУ Приједор наводе да је полиција синоћ запримила пријаву да је Љ.Ј. у дворишту своје породичне куће испалио више хитаца из ватреног оружја у ваздух.

”Увиђајем на лицу мјеста и претресом стамбених просторија код осумњиченог је пронађена и одузета аутомат пушка тзв. ”шпагин”, ручна бомба, муниција, оквири за муницију и други предмети који ће бити кориштени као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Приједор.

Додају да је у току рад на комплетирању предмета након чега ће се против Љ.Ј. бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Приједору због сумње да је починио кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Приједор

одузето оружје

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Хроника

Таксирао у Сарајеву без возачке дозволе, био позитиван на кокаин и канабис

2 ч

0
Чекић, судница

Хроника

Доктор у Приједору ослобођен оптужбе за смрт пацијенткиње

3 ч

1
ухапшена жена лисице на рукама затвор

Хроника

Полиција приликом претреса пронашла канабис и спид

3 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Судар два аута и камиона: Бањалучанин превезен на УКЦ

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

14

41

Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

14

33

Лука Дончић напушта Лејкерсе?

14

30

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

14

30

За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима