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Судар два аута и камиона: Бањалучанин превезен на УКЦ

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Аутор:

Стеван Лулић
19.08.2026 10:22

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Бањалучанин М.Х. повријеђен је у тешкој саобраћајној несрећи која се јуче догодила у мјесту Оћуне код Мркоњић Града.

М.Х. је био за воланом голфа који је учествовао у судару са аудијем, који је возио С.Ђ. из Језера и камионом, којим је управљао З.Б. из Високог.

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"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобило лице М.Х. које је упућено на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град, а рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

удес

Бањалука

Мркоњић Град

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