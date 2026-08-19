Судар два аута и камиона: Бањалучанин превезен на УКЦ

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалучанин М.Х. повријеђен је у тешкој саобраћајној несрећи која се јуче догодила у мјесту Оћуне код Мркоњић Града.
М.Х. је био за воланом голфа који је учествовао у судару са аудијем, који је возио С.Ђ. из Језера и камионом, којим је управљао З.Б. из Високог.
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"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобило лице М.Х. које је упућено на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град, а рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
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