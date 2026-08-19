Таксирао у Сарајеву без возачке дозволе, био позитиван на кокаин и канабис

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Јединице за саобраћај МУП-а КС су јуче зауставили и контролисали путничко моторно возило BMW, којим је управљао Д. Г. (1996) из Сарајева.
Извршеним провјерама утврђено је да је 30-годишњак вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, да возилом управља без важеће возачке дозволе, као и да врши услуге такси превоза без одобрења надлежног органа.
Извршеним тестирањем на опојне дроге утврђено је да је именовани позитиван на опојне дроге кокаин и канабис.
Република Српска
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У регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 15.356,85 КМ.
Од њега је привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје.
Оперативни материјал у вези обављања такси превоза биће достављен у надлежност Кантоналне управе за инспекцијске послове КС.
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