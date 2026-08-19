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Таксирао у Сарајеву без возачке дозволе, био позитиван на кокаин и канабис

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:24

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

Полицијски службеници Јединице за саобраћај МУП-а КС су јуче зауставили и контролисали путничко моторно возило BMW, којим је управљао Д. Г. (1996) из Сарајева.

Извршеним провјерама утврђено је да је 30-годишњак вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, да возилом управља без важеће возачке дозволе, као и да врши услуге такси превоза без одобрења надлежног органа.

Извршеним тестирањем на опојне дроге утврђено је да је именовани позитиван на опојне дроге кокаин и канабис.

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У регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 15.356,85 КМ.

Од њега је привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје.

Оперативни материјал у вези обављања такси превоза биће достављен у надлежност Кантоналне управе за инспекцијске послове КС.

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

хапшење

такси

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