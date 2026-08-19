Неки произвођачи за пелет траже и 200 КМ више него други

Аутор:АТВ редакција
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Уочи нове сезоне гријања тржиште пелета у Босни и Херцеговини суочава се с недостатком сировине, смањеном понудом и великим разликама у цијенама, које код појединих понуђача достижу и до 830 КМ по тони.
Предсједник Асоцијације сертификованих произвођача пелета у Босни и Херцеговини Горан Ивановић навео је за "Кликс" да је један од главних проблема тренутачно недостатак сировине, уз истовремени раст трошкова производње.
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Према његовим ријечима, управо би већа доступност сировине омогућила већу производњу и повољније цијене.
"То је кључ, питање свих питања. Једноставно, да имамо више сировине, имали бисмо више пелета и цијене би биле мање. Овако једноставно закон понуде и потражње дјелује на то, плус трошкови који су у међувремену порасли", рекао је.
Ивановић наводи да је тренутачна цијена пелета око 600 КМ по тони, док се код самих произвођача у ФБиХ креће између 580 и 650 КМ, а у Републици Српској између 550 и 600 КМ.
Истовремено, поједине фирме на својим страницама пелет нуде по знатно вишим цијенама, које се крећу између 790 и 830 КМ по тони. Сличне цијене наводе и компаније које их нису јавно истакле.
Ивановић истиче и да су бројни грађани пелет набавили раније, након позива произвођача упућеног у априлу.
Према његовим ријечима, тада су се цијене кретале између 500 и 550 КМ по тони, а позиву се одазвало око 70 одсто становништва.
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"Ако се добро сјећате, ми смо у априлу позвали становништво и потрошаче пелета да се снабдију пелетом да не би имали ових проблема на јесен. И стварно се доста становништва одазвало на то и имамо до сада неку стабилност", каже он.
Као разлоге због којих су очекивали проблеме навео је дугачку зиму, кашњење уласка у шуме због снијега те раст цијена енергије и поремећаје на енергетском тржишту.
Према Ивановићевим ријечима, разговора с Владом ФБиХ било је и прошле и ове године, али без конкретног рјешења.
Истиче да произвођачи тренутно практично немају пелета на залихама јер се произведене количине врло брзо испоручују.
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"Оно што се данас произведе пелета, то је одмах након сат-два времена на камиону и то иде у испоруку. Најважније је у овом моменту да производња ради", прича Ивановић.
Као могуће рјешење навео је утврђивање доступних количина сировине и њихово уступање произвођачима пелета, евентуално по повољнијој цијени, како би се утицало на цијену готовог производа. Споменуо је и могућност дјеловања на снабдијевање одређених категорија становништва.
Ивановић је на крају позвао институције да што прије набаве потребне количине пелета, упозоравајући да се не зна каква ће бити зима ни каква ће бити потражња током надолазећих мјесеци.
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"Можда се ово смири преко ноћи, а можда буде да се тражи која тона више. Али кажем вам, они потрошачи који су реаговали на наше апеле, на позиве, снабдјели се на вријеме, они су сигурно данас задовољни. И то је препорука за сљедећу сезону", закључио је Ивановић.
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