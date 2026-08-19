Хаос у Дому пензионера Тузла: Породицама речено да старији морају отићи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нови проблем у Дому пензионера Тузла. Након што је Министарство за рад, социјалну политику и повратак утврдило да ова установа не испуњава све прописане услове за рад, отворено је питање смањења броја корисника.
Поједине породице већ су добиле обавјештења да њихови најближи морају напустити Дом, док из Министарства тврде да њихово измјештање нису наложили. Из Дома поручују да раде на рјешавању проблема и да ниједан корисник неће завршити на улици.
Међу онима који су добили обавјештење је и породица Ахме Кордића, који се Федералној телевизији јавио из Данске. Његова мајка у Дому пензионера борави од септембра прошле године. Као крајњи рок за напуштање установе наведен је 20. август.
- Институције нису понудиле никакво алтернативно рјешење, односно алтернативни смјештај и то је сад препуштено нама, породицама и ми се морамо борити да пронађемо други алтернативни смјештај - казао је он.
Према Кордићевим сазнањима, осим његове мајке, Дом би требало напустити још око 60 корисника. Званичан број, међутим, није саопштен. Из Министарства за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона наводе да немају управљачке ингеренције над Домом, чији је оснивач Град Тузла, нити одлучују о пријему, отпусту или евентуалном премјештају конкретних корисника:
"Већи број корисника од дозвољеног био је један од више утврђених недостатака. Министарство наглашава да наведеним рјешењем, нити било којим другим својим актом, није наложило отпуст или измјештање постојећих корисника ЈУ Дом пензионера Тузла"
Кордић каже да је одговоре и рјешење за смјештај мајке тражио на више адреса.
"Одговор од Министарства које је издало ову наредбу никад нисам добио, Град Тузла такође ми се никад није јавио. Једини транспарентни који су били у овом случају је Дом пензионера са којим јако добро сарађујем и Центар за социјални рад ми се јавио и рекао да то није у њиховој надлежности", истакао је за ФТВ.
Из Дома пензионера Тузла у телефонском разговору за Федералну телевизију поручили су да ниједан корисник неће завршити на улици.
Дом пензионера мора смањити број корисника, али још није познато колико ће их морати отићи нити према којим критеријумима. Министарство тврди да измјештање није наложило, па одлуке о томе остају на Установи. Али, за породице остаје кључно питање, гдје ће бити збринути они који буду морали напустити Дом пензионера?
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
15
22
14
22
13
22
00
21
58
Тренутно на програму