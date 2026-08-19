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Погба напустио Монако: Није било онако како сам замислио…

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19.08.2026 21:58

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Погба напустио Монако: Није било онако како сам замислио…
Фото: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Пол Погба је поново слободан играч, искусни везиста је у сриједу званично напустио Монако.

Као што је и раније било најављено, дошло је до разлаза између клуба и играча, бивши освајач Свјетског првенства са Француском стигао је да упише само шест наступа у дресу тима из „Кнежевине“.

Повреде су спријечиле 33-годишњег фудбалера да остави дубљи траг у Монаку, у коме је добио прилику да поново заигра фудбал након одслужења суспензије због допинга.

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„Хвала, Монако. Предсједнику, тренерском особљу, саиграчима и вама, навијачима, хвала на изузетном повјерењу и подршци од првог до посљедњег дана.

Ово није било путовање какво сам замишљао, али овдје сам успео да се вратим фудбалу и на томе ћу вјечно бити захвалан. Монако ће увек бити посебно мјесто за мене“ написао је Погба на друштвеним мрежама.

(Спортклуб)

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Тагови :

Пол Погба

Монако

Фудбал

трансфер

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Погба напустио Монако: Није било онако како сам замислио…

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