Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

Аутор:АТВ
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Четрнаестогодишња ученица оптужена је по три тачке за покушај убиства након напада ножем у школи у Манчестеру, у којем су повријеђене три особе, саопштила је полиција.
Осумњичена ученица је ухапшена на лицу мјеста под сумњом за наношење тешке тјелесне повреде са умишљајем, а касније је оптужена по три тачке за покушај убиства и двије тачке за посједовање хладног оружја у школским просторијама, пренио је Скај Њуз.
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Полиција је навела да је истрагу у почетку преузела противтерористичка јединица Сјеверозапада, уз подршку локалне полиције, али да инцидент није класификован као терористички.
Детективи су саопштили да се истрага о мотивима напада и даље води, док су у току и додатне провјере и претраге.
Главни детектив надзорник Џонатан Чедвик оцијенио је да је ријеч о изузетно озбиљном случају, истичући да полиција сарађује са школом и породицама жртава како би им пружила подршку након инцидента.
Дјевојчица је задржана у притвору и уз процјену здравствених стручњака очекује се њено појављивање пред судом у наредном периоду.
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Напад се догодио у Академији "Коп" у Блеклију у уторак, када су убодне ране задобили двоје 14-годишњака - дјечак и дјевојчица, као и 27-годишњи мушкарац.
Сви повријеђени су превезени у болницу, али су убрзо отпуштени јер повреде нису биле опасне по живот.
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