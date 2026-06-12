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Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

Аутор:

АТВ
12.06.2026 13:50

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Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем
Фото: pexels

Четрнаестогодишња ученица оптужена је по три тачке за покушај убиства након напада ножем у школи у Манчестеру, у којем су повријеђене три особе, саопштила је полиција.

Осумњичена ученица је ухапшена на лицу мјеста под сумњом за наношење тешке тјелесне повреде са умишљајем, а касније је оптужена по три тачке за покушај убиства и двије тачке за посједовање хладног оружја у школским просторијама, пренио је Скај Њуз.

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Полиција је навела да је истрагу у почетку преузела противтерористичка јединица Сјеверозапада, уз подршку локалне полиције, али да инцидент није класификован као терористички.

Детективи су саопштили да се истрага о мотивима напада и даље води, док су у току и додатне провјере и претраге.

Главни детектив надзорник Џонатан Чедвик оцијенио је да је ријеч о изузетно озбиљном случају, истичући да полиција сарађује са школом и породицама жртава како би им пружила подршку након инцидента.

Дјевојчица је задржана у притвору и уз процјену здравствених стручњака очекује се њено појављивање пред судом у наредном периоду.

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Напад се догодио у Академији "Коп" у Блеклију у уторак, када су убодне ране задобили двоје 14-годишњака - дјечак и дјевојчица, као и 27-годишњи мушкарац.

Сви повријеђени су превезени у болницу, али су убрзо отпуштени јер повреде нису биле опасне по живот.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Дјевојчица

покушај убиства

Оптужница

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