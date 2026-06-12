Авион ударио у радар, има повријеђених: Драма на аеродрому у Анталији

Аутор:АТВ
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Права драма одиграла се на аеродрому у Анталији, гдје је авион Turkish Airlinesa ударио у радар приликом маневрисања на писти.
Према прелиминарним информацијама, авион је завршио лет и кретао се према паркингу када је десно крило ударило у јарбол радара на земљи који се налази у близини рулне стазе, пише Телеграпх.
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Судар је направио штету на авиону и одмах су упозорене аеродромске власти, које су активирале процедуре за ванредне ситуације.
У авиону се налазило 267 путника и чланова посаде. Након инцидента, сви су безбједно евакуисани из авиона.
Тимови хитне помоћи и медицинско особље одмах су стигли на мјесто догађаја како би пружили помоћ и процијенили ситуацију.
Према првим извјештајима, само је једна особа задобила лакше повреде и примила медицинску помоћ, док о другим повредама није било пријављених.
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Власти аеродрома покренуле су истрагу како би утврдиле тачне околности несреће и утврдиле да ли је инцидент узрокован људском грешком, техничким проблемом или другим оперативним факторима.
Инцидент је изазвао привремени поремећај рада у подручју гдје се догодио судар, док стручњаци процјењују штету нанесену авиону и радарској опреми.
Срећом, инцидент није имао озбиљније посљедице, упркос великом броју људи у авиону.
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