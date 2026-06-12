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Авион ударио у радар, има повријеђених: Драма на аеродрому у Анталији

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:45

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Авион
Фото: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

Права драма одиграла се на аеродрому у Анталији, гдје је авион Turkish Airlinesa ударио у радар приликом маневрисања на писти.

Како је дошло до судара

Према прелиминарним информацијама, авион је завршио лет и кретао се према паркингу када је десно крило ударило у јарбол радара на земљи који се налази у близини рулне стазе, пише Телеграпх.

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Судар је направио штету на авиону и одмах су упозорене аеродромске власти, које су активирале процедуре за ванредне ситуације.

Евакуисано 267 путника и чланова посаде

У авиону се налазило 267 путника и чланова посаде. Након инцидента, сви су безбједно евакуисани из авиона.

Тимови хитне помоћи и медицинско особље одмах су стигли на мјесто догађаја како би пружили помоћ и процијенили ситуацију.

Покренута истрага

Према првим извјештајима, само је једна особа задобила лакше повреде и примила медицинску помоћ, док о другим повредама није било пријављених.

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Власти аеродрома покренуле су истрагу како би утврдиле тачне околности несреће и утврдиле да ли је инцидент узрокован људском грешком, техничким проблемом или другим оперативним факторима.

Инцидент је изазвао привремени поремећај рада у подручју гдје се догодио судар, док стручњаци процјењују штету нанесену авиону и радарској опреми.

Срећом, инцидент није имао озбиљније посљедице, упркос великом броју људи у авиону.

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Тагови :

Анталија

авион

писта

судар

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