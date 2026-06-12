Познато ко је убијен у Барселони: Брат фудбалера жртва рата кавчана и шкаљараца

Аутор:АТВ
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У истрази убиства које се пре два дана догодило у центру Барселоне, према писању шпанских медија, догодио се потпуни обрт пошто је утврђено да је насред улице убијен рођени брат ирске спортске звијезде.
Идентитет убијеног, због заштите породице, за сада није објављен али је откривено да је ријеч о мушкарцу старом 36 година, родом из Даблина. И даље се, међутим сумња да је мотив рат кавачког и шкаљарског клана.
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"Идентитет жртве унио је потпуни обрт у досадашњу истрагу. Жртва је 36-годишњи мушкарац из Ирске. Ријеч је о рођеном брату веома познате ирске спортске звијезде. Један правац истраге о мотиву злочина је сумња у његову повезаност са балканском мафијом. Иако је утврђено да жртва није држављанин Србије, како се вјеровало, каталонска полиција провјерава да ли је убијени брат међународно познатог спортисте радио за шкаљарски или кавачки клан и био повезан са шверцом дроге", наводе шпански медији и објашњавају да је истражиоцима добро позната повезаност ирских криминалних група са балканским картелима у тој држави.
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Ирски медији, иначе, наводе да је рођени брат жртве бивши играч Премијер лиге и да је прославио ту државу.
Злочин се, подсјетимо, догодио у сриједу око 10 сати ујутру у центру Барселоне. Убица, ког су снимиле камере, пришао је жртви са леђа наочиглед бројних пролазника и пуцао му у главу а потом побјегао са мјеста злочина.
Пиштољ, бициклистичка кацига коју је носио као и мобилни телефон пронађени су убрзо на аутобуској станици.
"Убиство се догодило усред дана, пред бројним свједоцима а хладнокрвност као и начин извршења, указују да је ријеч о плаћеној ликвидацији", открили су шпански медији у ком правцу иде истрага.
Каталонска полиција, како наводе, и даље сматра да је овај злочин наставак обрачуна кавачког и шкаљарског клана и да је повезан са убиством Мариа Ђоловића из Београда.
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Ђоловић је, подсетимо, ликвидиран у недјељу у стамбеном кварту у Барселони. И њему је убица пришао, испалио пред свједоцима хице у њега а затим побјегао.
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