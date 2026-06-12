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Вишковић: Ово је доказ моћи, снаге и визије људи који већ 20 година управљају Српском

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:49

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Радован Вишковић, вршилац дужности Аутопутева Републике Српске
Фото: АТВ

Поводом почетка изградње дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара, чиме ће бити настављен један од стратешких инфраструктурних пројеката у Републици Српској и БиХ, вршилац дужности Аутопутева Републике Српске, Радован Вишковић, рекао је да је ово историјски дан за Српску.

"Ово је доказ моћи и снаге, визије људи, који већ 20 година управљају Српском. Наш стратешки, национални, циљ је повезати Бањалуку и Београд, преко територије Српске и ми то из године у годину реализујемо. Наши пословни партнери су из групације кинеских жељезница који су свјетски признати", рекао је Вишковић.

Очекује, каже, да оправдају своју улогу и да овај ауто - пут буде саграђен што је могуће прије.

"Са овог мјеста позивамо и власти Дистрикта да убрзају своје процедуре и да саграде ауто - пут преко Брчког. Ми смо тражили да градимо али нисмо добили сагласност. Сада очекујем да прате реализацију пројеката који ће доћи на њихову границу како би наш национални циљ био у пуном капацитету завршен", рекао је Вишковић.

Остало је још 35 километара од Добоја до Вукосавља, каже Вишковић наводећи да очекује постизање договора и да у наредне три до четири године буде остварен сан.

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"Српска гради, ради и развија се, упркос критикама. Овај ауто - пут је "кључ у руке" са кинеским партнером. Они све раде. Сада очекујемо да у пуном капацитету кренемо у пројекат. Имовински односи су ријешени, нема предмета на чекању", истакао је Вишковић

На ових 17 километра имамо 15 објеката, 4 моста, 9 надвожњака, један подвожњак и једна петља, навео је Вишковић.

"Испоштовали смо све приступне путеве. Ово је инвестиција од 274 милиона марака која су обезбијеђена из кредитних средстава", рекао је Вишковић.

/РТРС/

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Тагови :

Радован Вишковић

Аутопутеви Републике Српске

Бијељина-Брчко

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