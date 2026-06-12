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Додик: Српска постала велико градилиште и привлачна дестинација за инвеститоре

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:38

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да је Република Српска постала велико градилиште, пожељно мјесто за инвестиције, привлачна дестинација за инвеститоре из цијелог свијета.

Додик је Иксу написао да почиње изградња 17 километара дуге дионице Бијељина-Брчко, на траси ауто-пута Рача-Бањалука и да се наставља остваривање визије о повезивању Републике Српске и Србије најсавременијом саобраћајницом.

"Све лажи о нама распршиле су се као мјехур од сапунице, а наше опредјељење да градимо мостове сарадње са свима који нас поштују показује сву исправност. Народ има чему да се радује. За Српску долазе најбоље године", поручио је Додик.

У Бијељини ће данас, у присуству званичника Републике Српске, бити озваничен почетак изградње дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Бијељина-Брчко

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