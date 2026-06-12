Додик: Српска постала велико градилиште и привлачна дестинација за инвеститоре

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да је Република Српска постала велико градилиште, пожељно мјесто за инвестиције, привлачна дестинација за инвеститоре из цијелог свијета.
Додик је Иксу написао да почиње изградња 17 километара дуге дионице Бијељина-Брчко, на траси ауто-пута Рача-Бањалука и да се наставља остваривање визије о повезивању Републике Српске и Србије најсавременијом саобраћајницом.
"Све лажи о нама распршиле су се као мјехур од сапунице, а наше опредјељење да градимо мостове сарадње са свима који нас поштују показује сву исправност. Народ има чему да се радује. За Српску долазе најбоље године", поручио је Додик.
Република Српска постала је велико градилиште, пожељно мјесто за инвестиције, привлачна дестинација за инвеститоре из цијелог свијета. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 12, 2026
Почињемо изградњу 17 километара дуге дионице Бијељина - Брчко, на траси ауто-пута Рача - Бањалука.
Настављамо остваривање визије да Републику… pic.twitter.com/O84VctWWc4
У Бијељини ће данас, у присуству званичника Републике Српске, бити озваничен почетак изградње дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.
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