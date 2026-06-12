Цвијановић: Матуранти средње школе унутрашњих послова на почетку часне службе

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је матурантима Средње школе унутрашњих послова на завршетку успјешног школовања и почетку часне и одговорне службе.
Цвијановићева је присуствовала промоцији десете класе ученика Средње школе унутрашњих послова Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке.
Ријеч је о промоцији 188 матураната Средње школе унутрашњих послова који су успјешно окончали двогодишње школовање.
Полагањем свечане заклетве њих 188 ступиће у радни однос као приправници, а потом ће, након шест мјесеци проведених у полицијским станицама, положити стручни испит и у својству полицијских службеника ступити у редове МУП-а Републике Српске.
(Срна)
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