Logo

Цвијановић: Матуранти средње школе унутрашњих послова на почетку часне службе

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:23

Коментари:

0
Свечаности у Залужанима присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је матурантима Средње школе унутрашњих послова на завршетку успјешног школовања и почетку часне и одговорне службе.

Цвијановићева је присуствовала промоцији десете класе ученика Средње школе унутрашњих послова Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке.

Ријеч је о промоцији 188 матураната Средње школе унутрашњих послова који су успјешно окончали двогодишње школовање.

Полагањем свечане заклетве њих 188 ступиће у радни однос као приправници, а потом ће, након шест мјесеци проведених у полицијским станицама, положити стручни испит и у својству полицијских службеника ступити у редове МУП-а Републике Српске.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Матуранти

Република Српска

Жељко Будимир

Коментари (0)

Прочитајте више

У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

Република Српска

Почетак радова на изградњи дионице аутопута Бијељина - Брчко

2 ч

0
Муња и торнадо погодили село.

Свијет

Торнада погодила области око Чикага: Уништене куће, стотине хиљада људи без струје

3 ч

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик честитао Путину Дан Русије: Захвалност за пријатељске односе и разумијевање

3 ч

0
директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: Нови километри за спајање Српске и Србије наш стратешки циљ

3 ч

0

Више из рубрике

У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

Република Српска

Почетак радова на изградњи дионице аутопута Бијељина - Брчко

2 ч

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик честитао Путину Дан Русије: Захвалност за пријатељске односе и разумијевање

3 ч

0
директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: Нови километри за спајање Српске и Србије наш стратешки циљ

3 ч

0
Плакати у Источној Илиџи

Република Српска

Плакати осванули и у ''бастиону'' Маринка Божовића: Спомињу се милиони

3 ч

1

  • Најновије

14

11

У понедјељак Колегијум о посебној сједници парламента

14

07

Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

13

52

Хаос у Бањалуци: Аутомобили се као чамци пробијају кроз воду

13

50

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

13

43

Додик: Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима