Плакати осванули и у ''бастиону'' Маринка Божовића: Спомињу се милиони

Аутор:АТВ
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Бањалука је прије неколико дана осванула облијепљена плакатима на којима је мета лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић и поједини функционери СДС-а.
Сада, исти плакати су се појавили и у Источној Илиџи, чији је начелник Маринко Божовић, управо један од тих прозваних СДС-ових функционера.
На плакатима се налази фотографија Драшка Станивуковића испред грба СДС-а, док су испод исписане поруке: "Божовић – 1 милион евра“, "Бабаљ – 1,5 милиона евра“ и "Блануша – 2 милиона евра“, уз иронични слоган "За све друго ту је Мастеркард“.
Бања Лука
Бањалука облијепљена плакатима: Мета Станивуковић, помињу се и функционери СДС-а
Посебно је занимљиво што су плакати сада осванули управо у Источној Илиџи. Међу становницима ове општине, али и међу члановима СДС-а, посљедњих дана све гласније круже приче о незадовољству људи који не могу да се помире са покушајима да СДС практично постане изборна инфраструктура за лидера друге политичке организације, односно лично Драшка Станивуковића.
Управо тим плакатима се алудира да је поменути тројац остварио финансијске користи "сарадњом" са Станивуковићем.
Многи чланови и симпатизери странке отворено постављају питање како је могуће да поједини функционери СДС-а толико енергије улажу у промоцију кандидатуре Драшка Станивуковића, док истовремено сопствену странку гурају у једну од највећих криза од њеног оснивања.
Република Српска
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Посебно на удару критика нашли су се Маринко Божовић и Дарко Бабаљ, који су посљедњих мјесеци међу најгласнијим заговорницима приближавања Станивуковићу. Њихови политички противници тврде да су управо они били кључни промотори идеје да СДС одустане од властитог кандидата и подржи лидера Покрета Сигурна Српска.
Ни Бранко Блануша није остао поштеђен. Дио чланства сматра да је својим политичким потезима и неодлучношћу допринио хаосу који данас потреса странку, док други тврде да је управо одбијање да се СДС потпуно стави у службу Станивуковићеве кампање довело до побуне на терену.
Због тога се међу опозиционим бирачима све чешће може чути исто питање: ако је СДС странка која је стварала Републику Српску, како је дошла у ситуацију да се мјесецима бави искључиво тиме хоће ли подржати лидера друге политичке организације?
Док одговора нема, плакати се шире. Прво Бањалука, сада Источна Илиџа. А оно што је почело као унутарстраначко незадовољство све више поприма обрисе отворене побуне против политике која је СДС довела на ивицу потпуног распада.
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