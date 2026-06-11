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Додик уручио информатичку опрему најуспјешнијим ученицима у Драгочају

Аутор:

Магдалена Глигић
11.06.2026 19:40

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уручена опрема ученицима ОШ Десанка Максимовић
Фото: ATV

Награђени су ученици који су остварили запажене резултате на републичким и државним такмичењима. Нису крили одушевљење поклонима. Исте ће ,како кажу, и те како користити.

"То ми значи пуно јер ме подстакло да даље учим и да даље напредујем како би успјела у даљем животу“, рекла је Елена Ненадић.

„Освојио сам 3. мјесто на Републичком такмичењу и прошао сам на олимпијаду јуниорску“, рекао је Георгије Радић.

"Моји планови су да упишем Бањалучку електротехничку школу смјер програмирање“, рекао је Михајло Драгић.

Образовање, знање и његовање идентитета представљају темеље на којима треба градити будућност Републике Српске. Република Српска улаже значајна средства у образовање и наставиће да подржава школе, наставнике и ученике, порука је Милорада Додика. Додаје да су управо знање и млади људи највећи потенцијал нашег друштва

"Не смијемо проћи и не примјетити ове младе људе и њихове успјехе", рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик, те је додао:

"Они су несумњиво понос не само школе него из својих родитеља. Све један родитељ кад има дијете које односи награде у знању је све оно што му треба у животу. Моје честитке."

Република Српска води рачуна о онима који су успјешни али и о онима који требају постати успјешни, истиче српски члан предсједништва БиХ.

"Ми смо поносни на њихове успјехе, поносни на успјехе свих просвјетних радника који су такође уложили свој труд да наша дјеца буду ти који добијају сјајне награде али исто тако да никад не заборавимо улогу родитеља у свему томе“, казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

Посјета званичника је битна и важно је напоменути шта је све за ову школу урађено у претходном периоду. Нова столарија и климатизоване учионице дио су процеса модернизације ове школе и чине праћење наставе у условима бољим него икад.

"Данас нам је изузетна част да су нас посјетили државно руководство предсједник Додик и предсједница Жељка који су уложили у ову школу годинама око милион марака. Циљ данашње посјете је да уруче награде нашим побједницима ђацима на Републичким такмичењима“, рекао је Срђан Богдановић, директор ОШ „Десанка Максимовић“.

Током посјете разговарано је и о даљем унапређењу услова за образовање и наставку улагања у школску инфраструктуру.

Улагање у ову школу која броји 540 ученика и даје овакве таленте биће настављено. Млади људи, демографија и породица остају приоритет Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Драгочај

ОШ Десанка Максимовић

Република Српска

ученици

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