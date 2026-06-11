Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да ће пензије у Републици Српској у овој години бити увећане за десет одсто, односно да након јануарског повећања од 6,45 одсто, од августа слиједи и ново повећање од 3,55 одсто.
"Уз ово повећање планирана је и исплата једнократне помоћи. Пензионери са исподпросјечним пензијама добиће 120 КМ, док ће остали пензионери добити по 80 КМ", навео је Минић на Иксу.
Пензије ће у овој години бити увећане за 10%. Након јануарског повећања од 6,45%, од августа слиједи и ново од 3,55 %.— Саво Минић (@minic_savo) June 11, 2026
Уз ово повећање планирана је и исплата једнократне помоћи. Пензионери са исподпросјечним пензијама добиће 120 КМ, док ће остали пензионери добити по 80 КМ.
Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2026. годину чији је оквир 8.525.000.000 КМ, што је увећање за 15,1 одсто или за 1.116.000.000 КМ, у односу на усвојени буџет за 2026. годину.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
31 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
18
40
18
36
18
29
18
22
18
19
Тренутно на програму