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Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи

Аутор:

АТВ
11.06.2026 18:22

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Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да ће пензије у Републици Српској у овој години бити увећане за десет одсто, односно да након јануарског повећања од 6,45 одсто, од августа слиједи и ново повећање од 3,55 одсто.

"Уз ово повећање планирана је и исплата једнократне помоћи. Пензионери са исподпросјечним пензијама добиће 120 КМ, док ће остали пензионери добити по 80 КМ", навео је Минић на Иксу.

Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2026. годину чији је оквир 8.525.000.000 КМ, што је увећање за 15,1 одсто или за 1.116.000.000 КМ, у односу на усвојени буџет за 2026. годину.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

предсједник Републике Српске

Пензионери

Једнократна помоћ пензионерима

Повећање пензија

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