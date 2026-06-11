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Влада упутила Божовићу објашњење о процедури подношења пријава за пројекте

Аутор:

АТВ
11.06.2026 18:11

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Након одговора Владе Српске начелнику Источне Илиџе Маринку Божовићу у којем се наводи да је у ову општину Влада уложила 8.257.997,50 КМ, те да је процедура за подношење пријава за пројекте иста за све општине и градове, данас је Божовићу из Владе српске стигло и објашњење на који начин то треба урадити.

"ИП образац који попуњавате у 2026. години односи се на период 2027-2029. година и може бити одобрен искључиво из буџета за 2027. годину.

Када у ИП образац унесете два, три или седам пројеката, неопходно је да Програм јавних инвестиција буде усвојен, а након тога се Министарству финансија упућује допис којим се предлажу један или два приоритетна пројекта за одобравање и финансирање.

До сада такав допис никада нисте доставили.

Молимо Вас да обратите пажњу на процедуре које су у обавези да поштују све општине и градови.

Влада Републике Српске и Министарство финансија су на располагању за све информације", наводи се у објави Владе Српске на мрежи Икс.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Маринко Божовић

Источна Илиџа

Локална самоуправа

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