Влада упутила Божовићу објашњење о процедури подношења пријава за пројекте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након одговора Владе Српске начелнику Источне Илиџе Маринку Божовићу у којем се наводи да је у ову општину Влада уложила 8.257.997,50 КМ, те да је процедура за подношење пријава за пројекте иста за све општине и градове, данас је Божовићу из Владе српске стигло и објашњење на који начин то треба урадити.
"ИП образац који попуњавате у 2026. години односи се на период 2027-2029. година и може бити одобрен искључиво из буџета за 2027. годину.
Када у ИП образац унесете два, три или седам пројеката, неопходно је да Програм јавних инвестиција буде усвојен, а након тога се Министарству финансија упућује допис којим се предлажу један или два приоритетна пројекта за одобравање и финансирање.
Поштовани начелниче,— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) June 11, 2026
ИП образац који попуњавате у 2026. години односи се на период 2027-2029. година и може бити одобрен искључиво из буџета за 2027. годину.
Када у ИП образац унесете два, три или седам пројеката, неопходно је да Програм јавних инвестиција буде усвојен, а након… https://t.co/Wna5RHDHTw
До сада такав допис никада нисте доставили.
Молимо Вас да обратите пажњу на процедуре које су у обавези да поштују све општине и градови.
Влада Републике Српске и Министарство финансија су на располагању за све информације", наводи се у објави Владе Српске на мрежи Икс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч2
Најновије
18
40
18
36
18
29
18
22
18
19
Тренутно на програму