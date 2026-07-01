Званичници Српске на пријему поводом 250 година од америчке независности

Аутор:АТВ редакција
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У америчкој Амбасади у Сарајеву вечерас је организован пријем поводом 250 година од независности Сједињених Држава којем су, између осталих, присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и премијер Републике Српске Саво Минић.
Пријему је присуствовало и више министара у Влади Српске, као и организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Присутни су били и предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, као и предсједници више политичких странака у БиХ.
Окупљенима се обратио отправник послова америчке Амбасаде у БиХ Џон Гинкел, који је истакао да је партнерство БиХ и САД трајно и успјешно, те да су вриједности које се вечерас славе тешко извојеване и срчано брањене, саопштено је из Амбасаде САД.
"Слободу вам нико неће поклонити. Граде је, из генерације у генерацију, људи који вјерују да је она вриједна труда. Нико од нас, никада, не може узимати здраво за готово наше слободе и наше демократске институције. Свако од нас има обавезу да брани те слободе за генерацију која долази", навео је Гинкел.
На пријему је наступио Војни оркестар Националне гарде Мериленда.
(СРНА)
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