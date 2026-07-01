Кошарац: СДС спао на то да га уцјењује "млађахни и необразовани" манипулатор

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да некадашњи државотворни СДС спао на то да га уцјењује "млађахни и необразовани" градоначелник Бањалуке.
"На шта спаде некада велики и државотворни СДС - да му уцјене и ултиматуме упућује млађахни, необразовани и бескрупулозни манипулатор који жели да се евакуише из хаоса који је направио у Бањалуци и да побјегне од неплаћених рачуна и финансијског кратера у њеној Градској управи", навео је Кошарац на "Иксу".
Na šta spade nekada veliki i državotvorni SDS - da mu ucjene i ultimatume upućuje mlađahni neobrazovani i beskrupulozni manipulator koji želi da se evakuiše iz haosa koji je napravio u Banjaluci i da pobjegne od neplaćenih računa i finansijskog kratera u njenoj Gradskoj upravi.— Staša Košarac (@StasaKosarac) July 1, 2026
Предсједник ПДП-а и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да ће, уколико СДС не прихвати њихове приједлоге о заједничком дјеловању на предстојећим изборима, он 99 одсто бити кандидат за предсједника Републике Српске.
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СДС преломио: Блануша кандидат за предсједника, Божовић за српског члана Предсједништва
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