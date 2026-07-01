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Кошарац: СДС спао на то да га уцјењује "млађахни и необразовани" манипулатор

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 19:42

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да некадашњи државотворни СДС спао на то да га уцјењује "млађахни и необразовани" градоначелник Бањалуке.

"На шта спаде некада велики и државотворни СДС - да му уцјене и ултиматуме упућује млађахни, необразовани и бескрупулозни манипулатор који жели да се евакуише из хаоса који је направио у Бањалуци и да побјегне од неплаћених рачуна и финансијског кратера у њеној Градској управи", навео је Кошарац на "Иксу".

Предсједник ПДП-а и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да ће, уколико СДС не прихвати њихове приједлоге о заједничком дјеловању на предстојећим изборима, он 99 одсто бити кандидат за предсједника Републике Српске.

СДС

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Тагови :

Сташа Кошарац

СДС

Драшко Станивуковић

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