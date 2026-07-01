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Аулић поручио Вуковићу: Образ - ђон

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 17:17

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Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић
Фото: РТРС

Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић критиковао је делегата у Дому народа Ненада Вуковића, оптуживши га за лицемјерје поводом ставова о Комисији за очување националних споменика БиХ.

Реагујући на Вуковићеву изјаву о именовању чланова ове комисије и вету Жељке Цвијановић, Аулић је његов поступак кратко оцијенио ријечима „образ - ђон“.

"Образ - ђон", оцијенио је Аулић реагујући на изјаву Вуковића у вези са именовањем чланова Комисије за очување националних споменика и ветом који је уложила српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Саша Аулић

Ненад Вуковић

Босна и Херцеговина

Дом народа

Коментари (3)

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