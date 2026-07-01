Аулић поручио Вуковићу: Образ - ђон

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић критиковао је делегата у Дому народа Ненада Вуковића, оптуживши га за лицемјерје поводом ставова о Комисији за очување националних споменика БиХ.
Реагујући на Вуковићеву изјаву о именовању чланова ове комисије и вету Жељке Цвијановић, Аулић је његов поступак кратко оцијенио ријечима „образ - ђон“.
"Образ - ђон", оцијенио је Аулић реагујући на изјаву Вуковића у вези са именовањем чланова Комисије за очување националних споменика и ветом који је уложила српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
43 мин0
Свијет
55 мин0
Република Српска
58 мин1
Регион
1 ч0
Република Српска
58 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
17
54
17
47
17
46
17
34
17
30
Тренутно на програму