Захарова: Сарадња Русије и Србије ослања се на чврсту традицију пријатељства и партнерства

Аутор:АТВ редакција
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Говорећи о односима Русије и Србије, портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да се сарадња између те двије земље ослања на чврсту традицију пријатељства и партнерства, те да братски односи нису подложни утицају тренутних околности.
"Заједно радимо у широком тематском распону. Позитиван алгоритам који је успостављен у односима Москве и Београда посебно у садашњим сложеним околностима остаје функционалан", рекла је Захарова за Ројтерс.
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Она је истакла да се крупни заједнички пројекти реализују на узајамно корисној основи, а у томе помаже Међувладин комитет за трговинску, економску и научно-техничку сарадњу.
"Како год да неко карактерише наше односе, народ Србије сматра наше односе братским", нагласила је Захарова одговарајући на питање да ли ће се одлука предсједника Србије Александра Вучића да поднесе оставку одразити на руско-српске односе, позицију Москве на Балкану, као и на преговоре о продаји НИС-а.
Она је истакла да Москва прати догађаје у Србији и поштује одлуку њеног руководства.
У том смислу, Захарова сматра да је принципијелно важно да се унутрашњи процеси у Србији развијају мирно и конструктивној атмосфери путем дијалога, преноси Срна.
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"Увјерени смо у континуитет принципијелне суверене спољне политике Београда у којој је Русији традиционално намијењено посебно мејсто. То нам омогућује да квалитетно сарађујемо са Србијом у међународним пословима, да заједно тражимо уравнотежена рјешења регионалних проблема и рјешавамо практична питања, укључујући економска", закључила је Захарова.
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