Пооштрене казне за возаче: Ево шта вас чека у Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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Грчка је и ове године измијенили су неке чланове Закона о безбједности саобраћаја (ЗОБС) којима се, између осталог, пооштравају казне у тој земљи.
Када возите кроз градиће уз обалу добро отворите очи на знакове са ограничењем брзине, јер вас непажња може коштати 150 евра, колико износи казна за прекорачење од 20 km/h. Ако пак претјерате брзину за 30 до 50 km/h то ће вас коштати 350 евра, али и забрану вожње од 20 дана. Зато да не бисте остали закуцани у мјесту боравка или имали проблем са повратком кући, јер нема других возача, опрезно са папучицом гаса.
Друга новина је да сада морате имати кутију прве помоћи која је у року означеном на паковању и која мора испуњавати стандард ДИН 13164:2022 или еквивалентни ИСО стандард уз обавезну ознаку ЦЕ. Казна за неадекватну ауто-апотеку је 30 евра. Остали прописи са којима људи имају проблем су углавном остали исти.
Такође, возачи треба да пазе гдје возило паркирају јер код Грка не пролази она наша радња и мисли: Ма паркираћу ту, неће мене јер је сезона.
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Наиме, овакви прекршаји долазе под удар санкција, тако да осим казне можете остати и без таблица, што су најбоље осјетили поједини возачи на Халкидикију. Ако се то догоди, казна од 80 евра је најмањи проблем, осим ако није викенд па немате гдје да је платите. По таблице морате у најближу полицијску станицу, али ћете их добити тек када покажете доказ о плаћеној глоби, мада не увијек одмах. Наиме прописи кажу да их полиција може задржати до 20 дана, мада у пракси их обично врате одмах, пише Ауто мото ревија.
Полиција у Грчкој су посебно осјетљиви на употребу мобилног телефона током вожње (без хендсфрија), некоришћење сигурносног појаса или вожњу скутера без заштитне кациге. Дјеца до пет година старости се морају превозити у специјалном сједишту, а сви нижи од 135 cm морају користити специјални додатак (бустер) који омогућава употребу сигурносног појаса. Новчане казне морате платити, јер постоји електронски систем евиденције плаћања казни, па они који не измире обавезу могу бити задржани на граници приликом изласка – све док се дуг не измири. Занимљиво је да у Грчкој дневна свјетла нису обавезна, осим у случају смањене видљивости.
Казне за поједине саобраћајне прекршаје у Грчкој
- Некоришћење сигурносног појаса 350 евра
- Телефонирање без хендсфри уређаја 100 евра
- Превоз дјеце ван посебног сједишта 350 евра
- Прекорачење брзине у насељу од 20 km/h 150 евра
- Пролазак кроз црвено свјетло до 700 евра
- Претицање преко пуне линије до 700 евра
- Вожња под дејством алкохола 100–1.200 евра
- Непрописно паркирање 40–80 евра
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