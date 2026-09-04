Logo

Каран: У Уставу Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 23:00

Коментари:

0
Синиша Каран и Милорад Додик
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

У Уставу Републике Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице, нагласио је предсједник Републике Синиша Каран.

"Ту су дефинисана веома важна питања, да држава има обавезу да рјешава сва та питања. Наш Устав даје широку основу да се потпуно и до краја регулишу сва та питања, стварамо трајне системске основе и Законе да се сва та питања рјешавају", поручио је Каран.

Он је поручио да су хуманитарне акције кренуле још прије више од 10 година.

"То биле акције с љубављу, осјећајем одговорности, Српска и њене институције су реаговали на појаве које су биле видљиве у друштву. Једно од тога је био је и Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству", додао је Каран.

Каран каже да је Устав Републике Српске широко постављен.

"Ми сада говоримо само о једном кључном сегменту, а то је породица, а наш Устав даје снажне основе за институционални приступ овом питању, у свим њеним сегментима: демографије, образовања, здравља", рекао је Каран за РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Синиша Каран

Милорад Додик

Коментари (0)

Прочитајте више

Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику

Друштво

Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику

5 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран: Имамо потенцијале који могу допринијети развоју Српске

12 ч

2
У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

Бања Лука

У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

1 д

1
Састанак делегација Републике Српске и Израела у Бањалуци

Република Српска

Делегација Израела: "Српска пружила подршку у најтежем тренутку"

1 д

0

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

1 ч

0
Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

Република Српска

Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

1 ч

0
Ко је Саво Минић када није први човјек Владе Српске?

Република Српска

Ко је Саво Минић када није први човјек Владе Српске?

2 ч

0
Привредници из Кине у Бањалуци

Република Српска

Више од 100 привредника из Кине на форуму у Бањалуци

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа

23

00

Каран: У Уставу Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице

22

57

Додик: Српска је будућност, сређено друштво које се развија

22

56

Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

22

54

Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима