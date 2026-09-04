Каран: У Уставу Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице

Аутор:АТВ редакција
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У Уставу Републике Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице, нагласио је предсједник Републике Синиша Каран.
"Ту су дефинисана веома важна питања, да држава има обавезу да рјешава сва та питања. Наш Устав даје широку основу да се потпуно и до краја регулишу сва та питања, стварамо трајне системске основе и Законе да се сва та питања рјешавају", поручио је Каран.
Он је поручио да су хуманитарне акције кренуле још прије више од 10 година.
"То биле акције с љубављу, осјећајем одговорности, Српска и њене институције су реаговали на појаве које су биле видљиве у друштву. Једно од тога је био је и Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству", додао је Каран.
Каран каже да је Устав Републике Српске широко постављен.
"Ми сада говоримо само о једном кључном сегменту, а то је породица, а наш Устав даје снажне основе за институционални приступ овом питању, у свим њеним сегментима: демографије, образовања, здравља", рекао је Каран за РТРС.
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