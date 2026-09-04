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Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику

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04.09.2026 18:54

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Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику
Фото: Srna

Предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Милорад Додик и премијер Саво Минић данас су у Шамцу положили вијенце на Централном споменику палим за слободу "92-95".

На централном споменику уписана су имена 440 погинулих припадника Друге посавске бригаде, од којих су 362 борца била са шамачког подручја.

Централни споменик подигнут је у част погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Жељка Цвијановић

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