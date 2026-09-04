Пожар и даље активан на подручју Требињских брда, ватра тренутно не пријети кућама

Аутор:АТВ редакција
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Пожар је и даље активан на подручју Требињских брда, у правцу Беговића куле и Шарана, а екипе су на терену. Како наводе из ЈУ „Екологија и безбједност" Требиње, пожар тренутно не пријети кућама и другим објектима.
На подручју Грабовице ситуација је стабилна.
Током послијеподнева активиран је и пожар на подручју Пољица (Џивар), али ни на овом локалитету за сада нису угрожене куће и имовина.
"На свим пожарним линијама ангажоване су наше надлежне јединице и службе, које настављају са гашењем, локализацијом и праћењем ситуације. Према тренутним информацијама, нису угрожени људски животи, имовина, стамбени и други објекти.
Нажалост, борба са пожарима се наставља. Високе температуре, појачан вјетар и нова жаришта додатно отежавају ситуацију и погодују ширењу ватре.
Надлежне екипе остају на терену и предузимају све расположиве мјере како би се пожарне линије ставиле под контролу", наводе из ЈУ „Екологија и безбједност" Требиње.
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