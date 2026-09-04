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Пожар и даље активан на подручју Требињских брда, ватра тренутно не пријети кућама

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04.09.2026 18:42

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Пожар и даље активан на подручју Требињских брда, ватра тренутно не пријети кућама
Фото: ЈУ „Екологија и безбједност" Требиње

Пожар је и даље активан на подручју Требињских брда, у правцу Беговића куле и Шарана, а екипе су на терену. Како наводе из ЈУ „Екологија и безбједност" Требиње, пожар тренутно не пријети кућама и другим објектима.

На подручју Грабовице ситуација је стабилна.

Током послијеподнева активиран је и пожар на подручју Пољица (Џивар), али ни на овом локалитету за сада нису угрожене куће и имовина.

"На свим пожарним линијама ангажоване су наше надлежне јединице и службе, које настављају са гашењем, локализацијом и праћењем ситуације. Према тренутним информацијама, нису угрожени људски животи, имовина, стамбени и други објекти.

Нажалост, борба са пожарима се наставља. Високе температуре, појачан вјетар и нова жаришта додатно отежавају ситуацију и погодују ширењу ватре.

Надлежне екипе остају на терену и предузимају све расположиве мјере како би се пожарне линије ставиле под контролу", наводе из ЈУ „Екологија и безбједност" Требиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

пожар

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