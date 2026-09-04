Нови подвиг на УКЦ-у: Љекари одстранили велики тумор

Аутор:АТВ редакција
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Љекари УКЦ-а Републике Српске направили су нови подвих изводећи изузетно компликовану операцију одстрањивања веома великог тумора код 71-годишњег пацијента.
Хируршки тим Клинике за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске успјешно је уклонио велики тумор (димензије 10x8x5 центиметара) из пазушне, односно аксиларне регије.
Операција је представљала велики изазов за хируршки тим због комплексне анатомске локализације тумора. У аксиларној регији пролазе важни крвни судови и нервне структуре, док је тумор у конкретном случају био урастао у крвне судове и живце пазушне јаме.
Операцију је предводио др Славиша Кунарац, ортопед, супспецијалиста ортопедске онкологије, који је своје знање и искуство стицао и кроз стручне едукације у реномираним европским центрима.
"Овакве операције су комплексне због саме анатомије аксиларне регије, гдје се налазе значајне васкуларне и нервне структуре. Додатни изазов представља чињеница да је тумор био у непосредном односу са крвним судовима и живцима пазушне јаме. Због тога је било неопходно пажљиво планирати сваки корак операције и максимално сачувати околне структуре", рекао је др Славиша Кунарац.
Истакао је да успјешно извођење оваквих захвата представља резултат искуства, континуиране едукације и тимског рада.
"Наш циљ је да и пацијентима са комплексним онколошким обољењима пружимо могућност адекватног хируршког лијечења у УКЦ Републике Српске. Иза оваквог захвата стоји велики рад цијелог тима, од припреме пацијента, преко саме операције, до постоперативног праћења", додао је др Славиша Кунарац.
Вишесатни оперативни захват протекао је успјешно, а пацијент је након операције упућен на даље постоперативно праћење и лијечење према процјени љекарског тима.
Успјешно извођење оваквих сложених оперативних процедура још једном потврђује стручне капацитете Клинике за ортопедију и трауматологију УКЦ Републике Српске и значај континуираног улагања у знање, едукацију и развој савремених метода лијечења.
Наша установа је једина у Републици Српској која пружа овакав свеобухватан и специјализован вид збрињавања онколошко-ортопедских пацијената.
Хируршки тим чинили су др Славиша Кунарац, ортопед - онколог, др Игор Радоја, специјализант ортопедије, др Слободан Митровић специјализант ортопедије; анестезилошки тим др Дејан Аћић, анестезиолог др Вања Крејић, специјализант анестезије, те инструментарке Дарија Кузмановић, Дајана Вујмиловић и Лазар Думнић.
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