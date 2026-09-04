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Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

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04.09.2026 22:54

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Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Опредијељеност наших институција је да све мјере које смо донијели желимо да надограђујемо у будућем периоду, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

- Имали смо правни основ за нешто. Свака од акција је посебна прича за себе. У једном од мандата Милорада Додика основан је Фонд за лијечење дјеце у иностранству и тај дио је ријешен. Родитељска кућа такође је направљена у том мандату. Потом слиједи банка хуманог млијека, то су потребе новорођенчета. Са људима из здравственог сектора дошли смо до тога да они који су ускраћени за то, да им обезбиједимо. Увели смо и роботику у Зотовићу. У том тренутку то је била револуционарна ствар - нагласила је неке од мјера Владе Српске Цвијановићева.

Према њеним ријечима слиједили су бесплатни уџбеници.

- Прво је кренуло за школарце за први и други разред. Били смо поносни на то, па књиге бесплатне за породице погинулих бораца, а ево сада смо дошли до тога у овом посљедњем мандату да сви имају бесплатне уџбенике - рекла је Цвијановићева.

Она је додала да породица мора да има централну позицију.- Увели смо бесплатне оплодње, сада имамо три, а кренули смо са једном, потом двије. Све је било осмишљено да расте капацитет мјера, како је расла и наша Република - поручила је Цвијановић за РТРС.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

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