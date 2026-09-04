Велика трибина у Шамцу: "СНСД је гаранција за Републику Српску"

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је гаранција за Републику Српске, из Шамца креће у још једну побједу, поручено је са трибине из овог посавског града гдје се окупило више од 15.000 људи да пружи подршку политика СНСД-а и његовим кандидатима за опште изборе 4. октобра.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је у обраћању окупљенима да СНСД ради само оно што народ тражи и што народу треба.
"Нас воле јер не мијењамо ставове. За нас је Република Српска трајна и неупитна. Загледани смо у Србију, смета нам граница на Дрини и радимо на томе да она не постоји. Не волимо Сарајево, не волимо Британију, не волимо Њемачку, не волимо Шмита", истакао је Додик и додао да је Србија увијек уз Српску.
Он је истакао да Република Српска након избора мора овладати свим изворима воде, те поручио да више нема злоупотребе ријека.
Република Српска
Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"
Нагласио је и да никада није подлегао притиску странаца као опозиција из Републике Српске.
Додик је рекао да српском народу нико неће одређивати кога ће жалити и коме ће свијећу прислуживати.
"Војска Републике Српске одбранила је српски народ", истакао је Додик.
Захвалио је коалиционим партнерима и исказао намјеру да СНСД са њима формира двотрећинску већину како би се обезбиједила сигурност.
Додик је истакао да ће кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић шетати кроз свој град баш као носилац те функције.
Истакао је да је Минић човјек патриота, да је од почетка у СНСД-у, те да је и општину Шамац водио најбоље што је могао.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је у претходном мандату у Предсједништву отворила многа врата, али да је то је само загријавање.
Поручила је да се треба држати заједно, те да се на изборима 4. октобра мора показати да су поражени они који су прво хтјели да се обрачунају са предсједником Милорадом Додиком, а касније и са Републиком Српском.
Према њеним ријечима, СНСД је велики тим на чијем челу је велики лидер, који је преузео велику одговорност да би од Републике Српске направио још сигурније мјесто.
"Непријатеља је послао кући и обезбиједио да никада таквог нећемо имати у Републици Српској", нагласила је она и додала да је и кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић доказао да може да уради добар посао за све становнике Српске.
Високи функционер СНСД-а Синиша Каран поручио је да из Шамца крећу у нову побједу, која је и побједа Републике Српске.
"СНСД се не бори за гласове, већ за народ, Републику Српску и све вас" навео је Каран и додао да ће ова странка наставити са политикама које граде Републику Српску, тако да ће само она одлучивати о својој будућности.
Представник Младих социјалдемократа Гордана Игњатовић рекла је да је за младе који искрено воле Републику Српску прва недјеља у октобру дан да кажу "хвала" јер имају бесплатно школовање, што се граде студентски домови и што знају да ће свој успјех градити у Републици Српској.
Потпредсједник СНС-а Невена Ђурић рекла је на обраћању на трибини СНСД-а да Србију и Републику Српску повезује подршка.
"Ви волите Србију, а ми толико волимо Републику Српску", истакла је Ђурићева и напоменула да је Република Српска свашта преживјела, али да је опстала зато што су се Срби држали заједно.
На трибини у Шамцу представљени су сви кандидати СНСД-а на општим изборима, а прије трибине млади СНСД-а развили су тробојку дугу 200 метара.
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