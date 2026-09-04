Србија ће обезбиједити мирну и достојанствену сахрану генералу Младића

Аутор:Лана Остојић
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Породица има право да сахрани генерала Ратка Младића на достојанствен начин. А грађани имају право да генералу Војске Републике Српске изразе пијетет. Интересовање за долазак на сахрану је велико, не само из Србије и Републике Српске, већ и из Чешке, Грчке, Русије, Бугарске, Пољске, Аустралије и Сједињених Америчких Држава.
Жеља породице је да све прође достојанствено, онако како је, сматра Дарко Младић, његов отац и заслужио.
"Интересовање је огромно и зато сам и рекао да бих желео да све то прође достојанствено и да нам сви помогну својим односом у том тренутку. Ја бих хтео да позовем све пријатеље, поштоваоце рођаке генерала Младића - да дођу у што већем броју и да достојанствено испратимо мога оца у његову кућу гдје ће да почива поред моје покојне сестре. И желео бих да кажем, да замолим све оне који желе - да дођу, пробају да искористе средства јавног превоза, како би се избјегла велика гужва и како би тај чин могли да обавимо на начин да сви који желе да дођу могу да присуствују", рекао је Дарко Младић, син Ратка Младића.
Србија је свјесна шта стоји у Закону о сарадњи са Механизмом у Хагу. Све своје међународне обавезе и испуњава, порука је министра правде.Србије Све остала питања су унутрашња ствар, те су уређена законима Републике Србије. Када неко премине, престаје свака дискусија о томе гдје ће бити сахрањен и под којим условима. О томе одлучује породица, јасан је Ненад Вујић. Подсјећа - сада смо на терену људског достојанства.
"И када се према неком извршава и најтежа казна, а то је смртна казна, зна се како се поступа и по извршењу смртне казне, које нема у Eвропи, али кажем - зна се и како се поступа и тада. Тако да, понављам, ово је питање људског достојанства, поштовање људског достојанства, поштовање пијетета, права грађана да искажу свој пијетет, без уласка у саму казну и у саму пресуду. И раздвојимо питање казне од питања људског достојанства. То су два потпуно различита питања и не може казна да прерасте у освету", рекао је Ненад Вујић, министар правде Србије.
Сутра у 12 часова у Дому Војске Србије биће одржана комеморација. Сахрана бившег команданта Главног штаба Војске Републике Српске биће одржана у понедјељак. Они који желе да изразе саучешће и одају почаст генералу то ће моћи да учине од 7 до 12 часова у Цркви Светог Луке у Кошутњаку. Након тога, погребна поворка кренуће ка Топчидерском гробљу, гдје ће око 14 часова бити обављена сахрана.
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