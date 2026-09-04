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Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"

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04.09.2026 19:08

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Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"
Фото: ATV

Трибина СНСД-а поводом отварања кампање за опште изборе одржава се вечерас у Шамцу.

Трибина, на којој је присутно више хиљада људи, одржава се на градском тргу "Петар Мркоњић".

СНСД Шамац

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас да је СНСД на челу са Милорадом Додиком спреман да проводи све зацртане циљеве и држи тим на окупу.

Цвијановићева је навела да је ова највећа и најбоље организована политичка партија спремна да уђе у изборну трку и покаже да се бори за Републику Српску.

"Сигурна сам да то препознају грађани. Чврст и јасан програм. Наш програм је стабилна Република Српска, која смије да мисли, да говори, ради и дјелује", рекла Цвијановићева новинарима уочи трибине којом ће и озваничити почетак изборне кампање.

Она је изразила задовољство што кампања започиње у Шамцу јер ће, како је рекла, за мјесец дана изњедрити предсједника Републике Српске Саву Минића.

"Отворићемо сва врта у свијету и оно што смо до сада радили на међународном плану било је само загријавање. Морамо пронијети истину о Републици Српској и неправди коју су нам чинили све ове године", рекла је Цвијановићева.

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је Цвијановићева већ показала колико може и зна, а да је Минић најбољи кандидат за предсједника Републике Српске.

"Он није од оних кандидата који неће, који и не гласају за себе јер их други натјерају да буду кандидати као што је /кандидат СДС-а Бранко/ Блануша", рекао је Додик.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да зна шта ради и куда води Републику Српску и да је она све јача и љепша.

"Крећемо из мог Шамца у још једну велику побједу", рекао је Минић.

Кампања за опште изборе 2026. године у БиХ званично је почела данас.

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Тагови :

СНСД

Милорад Додик

Избори 2026

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