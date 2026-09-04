Школске униформе: За или против?

Аутор:Теодора Беговић
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Школске униформе требалo је да буду једна од тема на састанку. Градоначелник Драшко Станивуковић није се појавио, тако да ће се ова тема пролонгирати до даљњег.
"Имао је прилику да разговара са директорима школа, да видимо какве су могућности, ко има какве надлежности, какве су могућности, и да ту причу, ако је нешто добро што можемо подржати, да помогнемо да се спроведе у дјело, а ако нешто није наша надлежност да се не инсинуира да јесте, а да ми директори не желимо да сарађујемо или било шта друго", рекао је Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије.
Градоначелник је неколико пута за медије рекао да директори подржавају увођење униформи, али да то због притиска надлежних институција не могу јавно рећи. Наша екипа разговарала је са директорима бањалучких основних школа који кажу да са њима нико није разговарао нити их питао за мишљење. Чак ни претходна три састанка, на којима су присуствовали надлежни из Градске управе, нико није споменуо униформе.
"Ја ћу причати у своје име, а са мном до данас нико није разговарао. Ако је градоначелник разговарао са неким директорима, не видим разлог зашто не би рекао са ким је разговарао. Чак мислим да човјек није напамет сашио оволико униформи, вјероватно је значи са неким разговарао. Стварно не видим разлог да се ту ишта крије. Опет кажем, свако треба да стоји иза својих поступака и сноси одговорност за то", рекао је Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије.
Мора се бити изразито опрезан код увођења униформи, поручују психолози. Униформе имају своје предности, али са психолошке стране могу негативно утицати на дјецу.
"Не можемо занемарити чињеницу да је, поготово у адолесценцији, потреба за индивидуалношћу веома јака, јер дијете кроз свој стил, одјећу и фризуру, истражује ко је и којој групи припада, али и како жели да га други виде. Ако дјетету кажемо, сви морате изгледати исто, то код неке дјеце може изазвати осјећај губитка аутономије и простора за лично изражавање. Униформа дефинитивно неће спријечити задиркивање јер ће дјеца пронаћи друге критеријуме за поређење", рекла је Слађана Ђаковић, психолог.
Да униформе неће ријешити проблем мисле и социолози. Дјеца свакако морају да науче да разлике у друштву постоје и да су нормалне.
"Такође, нека негативна страна увођења униформи јесте да се намеће наша воља другима, намеће се наша воља дјеци. На крају крајева, опет тврдим, униформе неће ријешити проблеме дјеце које имају у образовању, у процесу сазријевања, социјализације. Мислим да су то само козметичке промјене које се најављују", рекао је Владимир Васић, социолог.
Увођење униформи је осјетљива тема која се не може ријешити преко ноћи, али ни наметнути. Овим питањем требало би да се баве стручњаци и неопходно га је институционално ријешити. Прије доношења било какве одлуке, требало би да се изјасне и родитељи и ученици, поручују стручњаци.
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