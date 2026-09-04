Ученик бањалучке школе пао у несвијест, наставници позлило

Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије Мирослав Попржен рекао је за АТВ да је Хитна помоћ интервенисала у бањалучким школама јер је позлило једној наставници и ученику.
"Није спорно, и здрав организам тешко подноси ове врућине, а поготово ђаци и наставници који већ имају одређене здравствене проблеме. Јуче нам је један ученик пао у несвијест, позлило му је, а поподне је позлило и једној наставници. Хвала Богу, све се добро завршило. Што би рекли, сит гладног не разумије. Свима који коментаришу поручујем: дођите у учионицу, будите 45 минута, па ћете видјети како је купати се у зноју", каже Попржен, одговарајући на поједине критике због обуставе наставе усљед високих температура.
Додаје да температура значајно варира у зависности од тога на коју су страну учионице окренуте.
"У учионицама које су окренуте ка западу још се и може радити, али тамо гдје су прозори на југоистоку, боравак је постао апсолутно неподношљив. Ниједан дјечији ни наставнички живот, нити било чије здравље, није вриједно тога да се настава по сваку цијену одржава током ових неколико дана. Ово је добар и оправдан потез за цијелу Републику Српску", поручује Попржен.
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