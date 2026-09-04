Коме је припала имовина Боре Чорбе: Пред одлазак у болницу донио одлуку о тестаменту

Аутор:АТВ редакција
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Бора Ђорђевић је пред одлазак у болницу саставио тајни тестамент, одлучивши о имовини коју оставља својој породици.
Прошле су тачно двије године откако нас је, након лавовске борбе са опструктивном болешћу плућа, напустио легендарни рокер и фронтмен „Рибље чорбе“ Бора Ђорђевић.
Ипак, детаљи о његовим посљедњим данима и одлукама и даље привлаче огромну пажњу јавности, а посебно питање – шта пише у његовом тајном тестаменту који је саставио пред сам одлазак у болницу.
Када је осјетио да му је здравствено стање озбиљно нарушено, Бора је одлучио да ништа не препушта случају. У строгој тајности саставио је тестамент, али је о свему унапријед отворено разговарао са својом супругом и дјецом, за које је био бескрајно везан.
Иако су се његови насљедници одавно обезбиједили и живе сопствене животе, Бора је донио одлуку да све што има остави управо њима. Ипак, ријечи које је упутио својој супрузи непосредно прије него што је хоспитализован, посебно су одјекнуле:
– Они од мене имају све, а ти знаш шта ти је чинити даље ако дође до неких изненадних ситуација.
Поред саме расподјеле имовине, Бора је током живота имао врло јасан и препознатљив став о почастима и наградама које долазе прекасно. Легендарни музичар је отворено истицао да му постхумна признања не значе много, јер тада више неће бити ту да то зна, преноси Курир.
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