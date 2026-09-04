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Коме је припала имовина Боре Чорбе: Пред одлазак у болницу донио одлуку о тестаменту

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04.09.2026 15:28

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Коме је припала имовина Боре Чорбе: Пред одлазак у болницу донио одлуку о тестаменту

Бора Ђорђевић је пред одлазак у болницу саставио тајни тестамент, одлучивши о имовини коју оставља својој породици.

Прошле су тачно двије године откако нас је, након лавовске борбе са опструктивном болешћу плућа, напустио легендарни рокер и фронтмен „Рибље чорбеБора Ђорђевић.

Ипак, детаљи о његовим посљедњим данима и одлукама и даље привлаче огромну пажњу јавности, а посебно питање – шта пише у његовом тајном тестаменту који је саставио пред сам одлазак у болницу.

Када је осјетио да му је здравствено стање озбиљно нарушено, Бора је одлучио да ништа не препушта случају. У строгој тајности саставио је тестамент, али је о свему унапријед отворено разговарао са својом супругом и дјецом, за које је био бескрајно везан.

Иако су се његови насљедници одавно обезбиједили и живе сопствене животе, Бора је донио одлуку да све што има остави управо њима. Ипак, ријечи које је упутио својој супрузи непосредно прије него што је хоспитализован, посебно су одјекнуле:

– Они од мене имају све, а ти знаш шта ти је чинити даље ако дође до неких изненадних ситуација.

Поред саме расподјеле имовине, Бора је током живота имао врло јасан и препознатљив став о почастима и наградама које долазе прекасно. Легендарни музичар је отворено истицао да му постхумна признања не значе много, јер тада више неће бити ту да то зна, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бора Ђорђевић

Рибља чорба

тестамент

Пјевач

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