Стевановић: Гласати за кандидате СНСД-а за све функције

Аутор:АТВ редакција
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Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Српске Зоран Стевановић истакао је значај побједе кандидата СНСД-а на општим изборима 4. октобра јер ова странка води озбиљну државну политику за боље сутра и народа и Републике Српске.
Стевановић је истакао да је најважније да побиједе кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, а позвао је да се гласа и за кандидате ове странке за Народну скупштину Републике Српске и за Парламентарну скупштину БиХ.
Он је у Зворнику, гдје је озваничио почетак предизборне кампање Градског одбора СНСД-а, истакао да ће у предизборној кампањи наступити фер и поштено, јер су уз ову странку најбољи домаћини, ђаци, студенти, најозбиљнији привредници.
Нагласио је да у посљедњих годину дана никад није била јача сарадња града Зворника и Владе Републике Српске која је уложила више од 20 милиона КМ инвестиција, те навео да је јуче завршена геодетска подлога идејног пројекта за брзи пут Зворник-Бијељина, преноси Срна.
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Наставља се, додао је, и са израдом идејног пројекта до коначне изведбе брзе саобраћајнице Бијељина-Зворник-Коњевић Поље, те истакао да град Зворник чекају интензивне године развоја.
"Захвалан сам градоначелнику Бојану Ивановићу и његовим сарадницима што имају енергију, знање и људе да пропрате све ове пројекте и стану раме уз раме са развијеним градовима", рекао је Стевановић.
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