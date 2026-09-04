Богат програм на отварању Свесрпског фудбалског купа

Аутор:АТВ редакција
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Свечано отварање Свесрпског фудбалског купа почеће вечерас окупљањем у 19 часова код Народног позоришта Републике Српске, одакле ће учесници у дефилеу кренути према Храму Христа Спаситеља, гдје ће бити одржан званични програм, у којем ће у културно-умјетничком дијелу програма учествовати КУД „Чајавец“, Хаос аниматори из Новог Сада, као и познати јутјубери Ђота Фристајл и Стефан Брацо Гајић.
Уз спортско надметање, циљ је да Свесрпски куп из године у годину окупља све већи број дјеце из Републике Српске, Србије, региона и дијаспоре и прерасте у манифестацију која ће постати дио традиције. На турниру ће учествовати 32 екипе и око 500 дјеце, а међу учесницима су и екипе из Румуније, Аустрије, Њемачке и других европских земаља.
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