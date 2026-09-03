Кевац о Свесрпском фудбалском купу: Један од најљепших видова сарадње Српске и Србије

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и наша матица Србија сарађују на многим нивоима, али ово је један који је нама најдражих и најљепши“, изјавио је предсједник Управног одбора Свесрпског купа Срђан Кевац поводом трећег по реду Свесрпског купа у фудбалу.
Кевац је истакао да не постоји ништа љепше него угостити дјецу која Републику Српску и Србију доживљавају као своју домовину и подсјетити их на све ствари које их повезују.
"Мислим да нема љепшег повода од онога што спорт даје и нуди, а уједно показује колико он може да повеже. Једног дана се надам да ће сви ови дјечаци да се сретну на фудбалским теренима, да размијене своја искуства и да се присјете лијепих дана учешћа на Свесрпском купу", казао је Кевац.
За то да дани турнира буду успјешни и незаборавни потрудили су се Влада Републике Српске, Влада Србије, Влада Аутономне Покрајине Војводине и Кабинет предсједника Републике Српске.
"Договорили смо се за нешто што је нама узвишен циљ, а то је да промовишемо православне вриједности између осталог, да промовишемо само добре и лијепе ствари и причамо о томе колико дјеца треба да се такмиче и поштују, а ако Бог да једног дана и да буду репрезентативци Србије и, ако неки желе, Републике Српске", истакао је Кевац.
Он је поручио да је првенствени циљ организатора да се сви добро забаве, проведу и осјећају удобно.
"Наш циљ је да дјеца нису гости у Републици Српској и Бањалуци, јер у суштини то и нису. Поносан сам јер су нам се одазвале српске екипе из Њемачке и Аустрије, а јавила се и екипа из Сиднеја која је чула за овај турнир и већ најавила да ће учествовати догодине. Хвала им на томе. Екипа из Русије имала је потешкоћа због санкција да ове године учествује, али идуће године ћемо имати још већи број учесника. Наравно, циљ је да ово постане традиција, јер то је и поента цијеле приче да ово буде једна од милион тачака гдје се ми спајамо", нагласио је Кевац.
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Као организатори турнира, истиче он, учинили су све што је могуће да се сви осјећају удобно и безбједно.
"Инсистирали смо и на медицинском особљу које ће водити рачуна о свему током трајања турнира, а поготово о безбједности смјештаја за све екипе које долазе. Свечани чин отварања почиње сутра у 19 часова. Окупљање тимова је код Народног позоришта Републике Српске, одакле ћемо кренути ка платоу код Храма Христа Спаситеља, гдје ће се одрадити свечано отварање манифестације", закључио је Кевац.
Подсјетимо, Бањалука ће овог викенда бити домаћин трећег по реду Свесрпског купа у фудбалу, који ће током спортских борби и дружења на једном мјесту окупити чак 500 малишана.
Пројекат су подржали Кабинет председника Републике Српске, Фонд за избјегличка, расељена лица и сарадњу са Србима у региону Владе Војводине, као и Алтернативна телевизија (АТВ) као медијски покровитељ и суорганизатор.
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