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Ухапшен држављанин БиХ: Старицу везао, па јој украо 4.000 евра

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03.09.2026 12:20

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Ухапшен држављанин БиХ: Старицу везао, па јој украо 4.000 евра
Фото: Pixabay

Држављанин БиХ А.Ш. (20) ухапшен је због сумње да је у пљеваљском селу Бобово, са још једном особом, ушао у кућу 77-годишњакиње, везао је и украо 4.060 евра.

То је саопштено данас из Управе полиције.

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"Службеници Регионалног центра безбједности 'Запад' – Одјељења безбједности Пљевља су, након вишемјесечних оперативно-тактичких, криминалистичких и форензичких активности, расвијетлили кривично дјело разбојништво, извршено у августу 2025. године на подручју општине Пљевља, у рејону села Бобово, на штету женске особе старе 77 година, и лишили слободе држављанина БиХ. Службеници Одјељења безбједности Пљевља су јуче, у сарадњи са службеницима Станице граничне полиције Пљевља на граничном прелазу Метаљка, у заједничкој акцији лишили слободе лице А.Ш. (20), држављанина БиХ, због сумње да је извршио кривично дјело разбојништво", пише у саопштењу УП.

Према њиховим ријечима, сумња се да су 13. августа 2025. године, у јутарњим часовима, у селу Бобово, двије маскиране особе ушле у породичну кућу оштећене, над њом употријебила силу и захтијевала да им преда новац, након чега су је везали и из куће отуђили укупно 4.060 евра, преносе Вијести.

Осумњичени су се, додају из УП, потом удаљили са лица мјеста, док је оштећена том приликом задобила повреде.

"Полицијски службеници су, у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу, одмах након пријаве догађаја предузели интензивне мјере и радње на његовом расвјетљавању. Паралелно са форензичким истраживањима, службеници Одјељења безбједности Пљевља су током претходних мјесеци предузимали оперативно-тактичке и криминалистичке мјере и радње усмјерене на идентификацију извршилаца, провјеру њиховог кретања и прикупљање других података и доказа од значаја за расвјетљавање овог кривичног дјела", наводи се.

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Из полиције су казали да су предузетим активностима полицијски службеници, у координацији са државним тужилаштвом, идентификовали А.Ш. као особу за коју се сумња да је, заједно са још једном, учествовала у извршењу овог кривичног дјела.

"Полиција наставља активности на идентификацији другог лица за које се сумња да је учествовало у извршењу разбојништва", пише у саопштењу УП.

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Тагови :

Црна Гора

Пљачка

хапшење

Управа полиције Црне Горе

Држављанин БиХ

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