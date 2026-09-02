У Црној Гори нестао држављанин Француске: Породица не зна ништа о њему од 10. августа

Аутор:АТВ редакција
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Француски држављанин Паул Андреа Легранд нестао је у Тивту и у току је потрага за њим, потврдили су из Одјељења безбједности Тиват које је у уторак 1. септембра од Управе полиције Црне Горе обавијештено о нестанку Француза.
Претходно је Леграндова сестра преко Фејсбук група на којима се окупљају страни држављани што бораве или посјећују Црну Гору, покушала да добије више информација о свом брату који се, како је навела, породици не јавља већ скоро мјесец дана, пишу Вијести.
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Легранд је наводно, боравио у смјештају у тиватском насељу Мажина.
Породица која је са несталим младићем задњи пут контактирала 10. августа, наводи да је Паул висок око 190 центиметара и има смеђе очи и косу. Према посљедњим сазнањима, има дугу браду и косу.
Након што се није јављао на поруке и мејлове које су му упутили 28. августа, породица је Леграндов нестанак пријавила Министарству спољних послова Француске, које је покренуло процедуру и ступило у контакт са Министарством унутрашњих послова Црне Горе.
Породица моли све који имају било какву информацију о Паулу Легранду да је доставе најближем Одјељењу безбједности.
Начелник ОБ Тиват Митар Тадић данас је локалном јавном сервису радио Тиват казао да се "спроводе потражне мјере и радње у циљу проналаска именованог лица".
"Обрађено је више обавјештајних информација, упућене су провјере према земљама региона и на територији Црне Горе, а трагање се наставља. Расписана је објава за несталим лицем", навео је Тадић.
Он је апеловао на грађане да је у случају да било ко посједује било које сазнање у вези несталог лица, важно да о томе обавијести најближу полицијску станицу или ОБ Тиват.
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